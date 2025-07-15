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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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342
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2 хв

Трамп розглядає передачу Україні ракет Tomahawk — Гетьман пояснив їхній потенціал

Ракети Tomahawk можуть завдати нищівного удару по військових об’єктах Росії, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, але лише у разі масового постачання.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Tomahawk

Tomahawk. / © Associated Press

Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі на відстані до 2000 км, зокрема в глибокому тилу Росії. Ветеран війни Олексій Гетьман вважає, що йдеться не про кілька одиниць, а про сотні ракет, і лише тоді “це буде сила”.

Про це він заявив в ефірі Radio NV.

За словами Гетьмана, ракети Tomahawk — це крилаті ракети повітряного базування з дальністю до 2000 км, які можуть бути адаптовані під українські винищувачі F-16.

“Вона може запускатися з літаків F-16, які в нас є на озброєнні, і, вочевидь, вона може запускатись з наших літаків на такі відстані, де російські засоби ППО не зможуть вразити цей літак”, — пояснив він.

Гетьман наголосив, що Tomahawk не нова, але ефективна ракета, яка використовувалася в багатьох конфліктах і є складною для перехоплення.

“Вона не гірша, ніж SCALP, Storm Shadow чи Taurus. Вона удосконалена, дуже маневрена. Якщо правильно прокласти маршрут, вона може досягти і Москви, і Пітера, і навіть далі”, — зазначив ветеран.

Гетьман застеріг, що реальний ефект від Tomahawk настане лише у випадку масштабного постачання.

“Це має бути не 3, 5 чи 10. Це має бути декілька сотень. Тоді це буде сила”, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше про можливість відправлення до України крилатих ракет великої дальності Tomahawk написало видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

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