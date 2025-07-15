Трамп дав Путіну безпрецедентне зелене світло: CNN про небезпеку 50-денного ультиматуму

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп фактично дав “фюреру” РФ Володимиру Путіну безпрецедентне зелене світло: 50 днів, щоб завершити свій літній наступ в Україні, перш ніж зіткнутися з будь-якими наслідками.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Якщо до кінця цього періоду, а це на початку вересня, не буде досягнуто угоди про припинення війни, то набудуть чинності загроза 100-відсоткових тарифів на Росію та вторинних санкцій проти торговельних партнерів країни-агресорки.

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“Це, мабуть, вічність для мільйонів українців, які зараз терплять активізацію російських ракетних та масових ударів безпілотників по їхніх містах. Але в Москві чиновники тихо зітхають з полегшенням. Зрештою, для них могло бути набагато гірше. Санкції могли б бути негайними, якби президент Трамп хотів, або набагато вищими – як-от 500-відсоткова тарифна ставка”, - пише автор матеріалу.

Зазначається, що загроза санкцій не обов'язково змінила курс Кремля в Україні. Адже на Росію вже поширюються найбільші санкції - як от покарання за звинувачення у втручанні у вибори в США, за діяльність у Криму, Сирії, Великій Британії тощо. Втім, Москва розробила складні, але гнучкі обхідні шляхи, “щоб утримати свою крихку економіку на плаву, відмовляючись змінювати свою поведінку”.

Тим часом кремлівські інсайдери підозрюють, що 50-денний період до запровадження будь-яких нових санкцій США – це достатньо часу для того, щоб їхній військовий тиск в Україні окупився, або, якщо цього не станеться, щоб президент Трамп, відомий своєю мінливістю, знову змінив свою думку щодо РФ. Натомість в РФ наголошують, що мають довгостроковий підхід до України, тоді як західні уряди вважаються непостійними.

“Тим не менш, Росія стурбована перспективою повернення американської зброї, зокрема Patriot, до України. Москва розглядає майже щоденні повітряні обстріли Києва та інших українських міст як важливий аспект свого нинішнього військового наступу”, - наголошують в CNN.

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Ідея РФ полягає в тому, що українська рішучість продовжувати боротьбу згасне, політична воля в Європі зменшиться, і країна зрештою капітулює. Втім, йдеться у матеріалі, угода про постачання більшої кількості систем Patriot робить такий результат менш імовірним.

Що більше - розчаровані російські політики обурюються, звинувачуючи президента Трампа в тому, що він говорить про мир, але за лаштунками затягує війну.

“На державному телебаченні, яке жорстко контролюється Кремлем, різко висвітлювали поворот Вашингтона щодо постачання зброї Україні. Крім того, президента Трампа порівнювали з його попередником (Джо Байденом - Ред.), якого в Росії дуже зневажають”, - пише CNN.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований диктатором Володимиром Путіним, а тому дав Росії новий дедлайн. З його слів, якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.

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Видання з посиланням на власні джерела WP назвало три неочікувані причини, чому Трамп врешті вирішив посилити тиск на Путіна. Зокрема, за інформацією співрозмовників видання, американський президент вважав, що Путін не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик до припинення вогню.

Дата публікації 16:12, 14.07.25 Кількість переглядів 78 Чому Трамп різко передумав і закидав Україну зброєю? Бригадний генерал із США розкрив таємні плани