Трамп рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk - Гетман объяснил их потенциал

Tomahawk. / © Associated Press

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Дональд Трамп рассматривает возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 2000 км, в том числе в глубоком тылу России. Ветеран войны Алексей Гетьман считает, что речь идет не о нескольких единицах, а о сотнях ракет, и только тогда "это будет сила".

Об этом он заявил в эфире Radio NV.

По словам Гетьмана, ракеты Tomahawk – это крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 2000 км, которые могут быть адаптированы под украинские истребители F-16.

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"Она может запускаться с самолетов F-16, которые у нас на вооружении, и, очевидно, она может запускаться с наших самолетов на такие расстояния, где российские средства ПВО не смогут поразить этот самолет", - пояснил он.

Гетман подчеркнул, что Tomahawk не нова, но эффективна ракета, которая использовалась во многих конфликтах и сложна для перехвата.

"Она не хуже, чем SCALP, Storm Shadow или Taurus. Она усовершенствована, очень маневренна. Если правильно проложить маршрут, она может достичь и Москвы, и Питера, и даже дальше", - отметил ветеран.

Гетман предостерег, что реальный эффект от Tomahawk наступит только в случае масштабных поставок.

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"Это должно быть не 3, 5 или 10. Это должно быть несколько сотен. Тогда это будет сила", - подчеркнул он.

Напомним, ранее о возможности отправки в Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk написало издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.