Новые Patriot не спасут Украину от "Шахедов": эксперт указал причину

Patriot неэффективны против дронов / © ТСН.ua

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Системы Patriot неэффективны против дронов, ведь рассчитаны на баллистические ракеты, летящие на высоте 20–30 км.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман, передают Новости.LIVE.

«Они против дронов вообще не могут воевать. Patriot то, что летит ниже 50 метров, вообще не видят. Он рассчитан на борьбу с баллистическими ракетами, летящими на высоте 20-30 км. Он рассчитан на ракеты малой и средней дальности, которые могут нести ядерный заряд. Он должен точно поразить ракету, чтобы полностью уничтожить, чтобы (вероятный — Ред.) ядерный взрыв произошел на высоте 20 км», — отметил эксперт.

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Гетьман подчеркнул, что для каждой цели есть свое средство ПВО. И нет средства, которое боролось бы со всем.

По его словам. для перехвата одной баллистической ракеты обычно запускают сразу две ракеты Patriot — иначе вероятность попадания падает до 70%.

«Можно сосчитать, сколько ракет Patriot нужно, чтобы перехватить (российские ракеты — Ред.) Мы должны запускать ракеты из комплекса Patriot исключительно по „Искандерам“ и по „Кинжалам“. Нельзя запускать ракеты с Patriot по крылатым ракетам и „Шахедам“. Это бессмысленно», — сказал Гетман.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран.

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