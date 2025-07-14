Путин пообещал Украине 60 крайне тяжелых дней: эксперт назвал сценарии

Военный эксперт Алексей Гетьман назвал сценарии усиления российского наступления / © ТСН

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Глава Кремля Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом (он состоялся в начале июля) отметил, что в ближайшие 60 дней усилит наступление для оккупации территории, где Россия имеет значительный плацдарм. Об этом сообщило американское издание Axios.

Скорее всего, речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Каким может быть усиление наступления, которое и так продолжается на отдельных участках — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

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«Это был разговор, во время которого они, Трамп и Путин, общались о хоккее, художественных фильмах и истории. Это была попытка наладить личные отношения», — говорит Гетьман.

Он продолжает: «Путину на определенное время удалось убедить Трампа, что у России есть стремление к миру, что есть определенные уступки. После этого разговора была приостановка в поставке нам оружия со стороны США, а Путин почувствовал себя, как говорится, „на коне“ и решил добавить к своим словам действия посредством усиления наступления».

По данным эксперта, на сегодняшний день нет увеличения численности личного состава россиян на линии фронта. «Многие разведки и аналитики говорят о том, что российское наступление захлебывается», — резюмирует он.

По его словам, Путин может усилить наступление, но за счет того, что положит еще больше личного состава.

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«„Мясные штурмы“ предположить можно, они усились на всех направлениях. Тем самым Путин подтверждает свои слова. К примеру, попытка российской ДРГ зайти в Днепропетровскую область. Но с военной точки зрения имеющимися силами и средствами Путин не способен достичь существенных преимуществ. Если бы он был способен, то уже сделал бы. Усиливается наступление на южном направлении. Усиливается давление на Покровском направлении. Но опять же — давление усиливается благодаря переброске людей на „мясные штурмы“. Существенный прорыв невозможно совершить малыми группами, это возможно сделать с помощью авиации и бронированной техники. Другая тактика боя», — подробно объясняет Гетьман.

Резюмируя, военный аналитик говорит, что есть определенный условный день, когда можно будет понять, что наступление окончательно захлебнулось.

«Даты нет, но есть определенный условный день „Ч“. Это день, когда на линии фронта на территории боевых действий будут обильные дожди. Фактор погоды повлияет однозначно», — говорит Гетьман, опираясь на собственный боевой опыт на территории Донбасса во время АТО.

Ранее сообщалось о том, что почему Трамп резко изменил курс по вооружению Украины и оказался там, где находился Байден.

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