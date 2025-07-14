Путін пообіцяв Україні 60 надважких днів: експерт назвав сценарії

Військовий експерт Олексій Гетьман назвав сценарії посилення російського наступу / © ТСН

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Очільник Кремля Володимир Путін під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом (вона відбулася на початку липня) зазначив, що протягом найближчих 60 днів посилить наступ для окупації території, де Росія має значний плацдарм. Про це повідомило американське видання Axios.

Найімовірніше, йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Яким може бути посилення наступу, який уже й так триває на окремих ділянках — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

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«Це була розмова, під час якої вони, Трамп і Путін, спілкувалися про хокей, художні фільми та історію. Це була спроба налагодити особисті взаємини», — каже Гетьман.

Він продовжує: «Путіну на певний час вдалося переконати Трампа, що у Росії є прагнення до миру, що є певні поступки. Після цієї розмови було призупинення у постачанні нам зброї з боку США, а Путін відчув себе, як-то кажуть, „на коні“ і вирішив додати до своїх слів дії у вигляді посилення наступу».

За даними експерта, станом на зараз немає збільшення чисельності особового складу росіян на лінії фронту. «Багато розвідок та аналітиків кажуть про те, що російський наступ захлинається», — резюмує він.

За його словами, Путін може посилити наступ, але за рахунок того, що покладе ще більше особового складу.

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«„М’ясні штурми“ припустити можна, вони посилися на всіх напрямках. Цим самим Путін підтверджує свої слова. Наприклад, спроба російської ДРГ зайти до Дніпропетровської області. Але з військового погляду наявними силами й засобами Путін не здатний досягнути суттєвих переваг. Якби був здатний, то вже зробив би. Посилюється наступ на південному напрямку. Посилюється тиск на Покровському напрямку. Але знову ж таки — тиск посилюється завдяки перекиданню людей на „м’ясні штурми“. Суттєвий прорив неможливо здійснити завдяки малим групам, таке можливо зробити за допомогою авіації та броньованої техніки. Інша тактика бою», — детально пояснює Гетьман.

Резюмуючи, військовий аналітик каже, що є певний умовний день, коли можна буде зрозуміти, що наступ остаточно захлинувся.

«Дати немає, але є певний умовний день „Ч“. Це день, коли на лінії фронту, на території бойових дій будуть рясні дощі. Фактор погоди вплине однозначно», — каже Гетьман, спираючись на власний бойовий досвід на території Донбасу під час АТО.

Раніше повідомлялося про те, чому Трамп різко змінив курс щодо озброєння України і опинився там, де був Байден.

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