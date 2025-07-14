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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Флэш" призвал военных тщательно проверять свои машины: что именно искать

Игнорирование таких проверок может привести к тому, что финальные точки постоянных маршрутов станут целями для Шахедов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
GPS-трекер

GPS-трекер.

Военных и силовиков предупредили об угрозе обнаружения GPS-маячков на авто, что может привести к ударам дронов-камикадзе. В зоне риска – днище и арки машин, где оккупанты могут крепить трекеры на магнитах.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, председатель "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

"Проверяйте каждый день днище и арки своих машин на наличие GPS-маячков на магните. Если нашли - обязательно сообщите командиров, а командиры - дальше", - написал "Флэш" в соцсетях.

По его словам, игнорирование таких проверок может привести к тому, что "финальные точки постоянных маршрутов станут целями для "Шахедов"".

Бескрестнов опубликовал фото найденного GPS-трекера, прикрепленного к машине магнитом. Такие устройства обычно используются для незаметного отслеживания движения транспорта.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, которого подозревают в закладке взрывчатки в автомобиль, связанный с оборонным предприятием.

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