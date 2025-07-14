В Сети появилось новое видео с Рамзаном Кадыровым: чем оно примечательно

Путин и Кадыров / © Associated Press

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Слухи о проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова ходят давно. Новое видео с главой Чечни лишь усугубило версию о его тяжелой болезни.

Об этом пишет 24 канал.

Что происходит с Кадыровым

Как известно, в мае Рамзан Кадыров даже хотел уйти в отставку, однако Владимир Путин ему не разрешил этого сделать. С 8 апреля путинский муртад не проводил совещания. Он появился на публике лишь 4 июля, объяснив свое длительное отсутствие — мол, когда все хорошо «нет необходимости проводить ежедневно совещания».

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В понедельник, 14 июля, в Чечне опубликован новый ролик с Кадыровым. На нем показана его встреча с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым.

Можно заметить, что на кадрах глава Чечни смотрит в одну точку и безэмоционально говорит на чеченском языке. Остальное время показывают Черхигова, помощников Кадырова Умера Даудова и Ахмеда Дудаева, гербы России и Чечни, портреты Путина и Ахмада Кадырова.

Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров провел разговор с президентом России Владимиром Путиным о своем возможном освобождении от должности.

По итогам рабочей встречи с Путиным Кадыров сообщил, что выполняет его приказ о продолжении своей работы.

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«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние соображения в Интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“. Добавил, что нам еще работать и работать.