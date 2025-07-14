Математика войны: почему перехватывать "Шахеды" - не самое лучшее решение

БПЛА "Shahed". / © iStock

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Использование дронов-перехватчиков против ударных Шахедов является неэффективным и слишком дорогим способом защиты.

Об этом в комментарии "Зеркалу недели" заявил военный эксперт Юрий Касьянов, отметив, что соотношение затрат и результатов в этом случае не в пользу Украины.

По словам Касьянова, чтобы уничтожить один "Шахед" днем, нужно до пяти перехватчиков, а ночью до десяти. В то же время, стоимость одного дневного перехватчика достигает $2–3 тысяч, ночного — до $4 тысяч. Таким образом, уничтожение одного вражеского дрона может обойтись в $10 тысяч днем и до $40 тысяч ночью.

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Кроме того, дроны-перехватчики ограничены погодными условиями и не способны долго находиться в воздухе, в отличие от "Шахедов". Еще один вызов — человеческий ресурс: для отражения атаки из 400 дронов-камикадзе, как недавно в Киеве, нужно не менее 400 обученных операторов. Общая стоимость таких перехватчиков достигла бы $16 млн. При этом, по оценкам эксперта, Россия тратит около $32 млн на такую атаку (по $80 тысяч на каждый Шахед).

"Мы будем тратить только вдвое меньше, чем россияне, но наши экономические возможности в десять раз ниже", - подчеркнул Касьянов.

Также эксперт подчеркивает, что для эффективного использования перехватчиков требуется интеграция в систему ПВО, предоставление каждому оператору качественного радара и точное направление на маршрут вражеского дрона.

Учитывая новые риски, Касьянов предполагает, что в случае увеличения количества Шахедов до 1000 за ночь, необходимо будет привлекать уже более тысячи операторов — и расходы будут расти в геометрической прогрессии.

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Напомним, ранее мы писали о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о производстве дронов-перехватчиков.

Также ранее сообщалось, Украина уже законтрактовала десятки тысяч дронов-перехватчиков, которые используются для борьбы с вражескими беспилотниками типа "Шахед".