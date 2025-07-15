Tomahawk для Украины: получит ли Киев дальнобойные ракеты от США / © Associated Press

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США могут продать Украине пусковые установки Typhon и крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом он рассказал в эфире «Киев 24».

По словам Киричевского, ракеты Tomahawk доступны на мировом рынке для других стран, что опровергает мифы об их недоступности для продажи. Он отметил, что их цена сегодня составляет около 12 миллионов долларов за единицу, а оптимальной для Украины была бы коммерческая цена около 10 миллионов долларов.

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Эксперт также считает, что Соединенные Штаты могли бы продать Украине пусковые установки для запуска Tomahawk по территории РФ, поскольку американская морская пехота не нуждается в них.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако в настоящее время их нет в официальном списке поставок, о чем сообщает The Washington Post.

Напомним, Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, известная приверженностью MAGA и одна из самых преданных союзниц Дональда Трампа в Вашингтоне, раскритиковала президента США за его новое обязательство послать Украине оружие «на миллиарды долларов». Грин обвинила его в нарушении предвыборного обещания и продлении той же помощи, которую республиканцы годами блокировали при президентстве Джо Байдена.