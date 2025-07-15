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Трамп ответил, даст ли Украине дальнобойные ракеты
Трамп уже не дает Украине дальнобойные ракеты — говорит, что не собирается это делать
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия.
Об этом он заявил в беседе с журналистами перед Белым домом.
На вопрос, дает ли он Украине дальнобойные ракеты, Трамп ответил лаконично: «Нет. Мы не собираемся это делать».
В то же время, по информации CNN, в разговорах с европейскими союзниками в последние несколько недель Трамп не исключал возможности допуска к Украине определенных видов наступательного оружия, в частности продукции, которую президент Украины Владимир Зеленский ранее спрашивал у Соединенных Штатов, но еще не получил.
Ранее Дональд Трамп также заявил, что президенту Зеленскому «не следует целиться в Москву».
Напомним, что издание The Washington Post сообщало о возможности отправки в Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk.