Ракетний удар РФ по Кривому Рогу / © pixabay.com

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У ніч на 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

За його словами, на місці удару сталася пожежа. За попередньою інформацією є постраждалі.

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Всі подробиці голова РВА обіцяє надати згодом і закликає жителів міста перебувати в укриттях до відбоїв повітряної тривоги.

Такожу місцевих пабліках повідомляють, що Кривий Ріг атакують і ворожі «Шахеди».

Також близько опівночі РФ масовано атакувала Харків — там за 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів.

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня у Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу (станом на 23:50, крім Заходу, Вінниччини та Одещини).

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