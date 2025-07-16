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- Украина
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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — первые детали
По предварительной информации, в результате атаки по Кривому Рогу есть пострадавшие.
В ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
По его словам, на месте удара произошел пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Все подробности глава РВА обещает предоставить позже и призывает жителей города находиться в укрытиях до отбоев воздушной тревоги.
Также в местных пабликах сообщают, что Кривой Рог атакуют и вражеские «Шахеды».
Также около полуночи РФ массированно атаковала Харьков — там через 20 минут раздалось по меньшей мере 17 взрывов.
Напомним, что в ночь на 16 июля в Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога (по состоянию на 23:50, кроме Запада, Винницкой и Одесской областей).