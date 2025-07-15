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По Московской области мы бьем регулярно — Подоляк
Украина постоянно атакует по Московской области.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина регулярно атакует Московскую область, но публично разглашать конкретные цели некорректно.
Об этом он сообщил в эфире Единых новостей.
Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, Подоляк отметил: «Сегодня у него одна позиция, завтра немного другая, послезавтра более объемная. Он играет глобальную игру и ему все карты в руки, как он сам любит говорить».
Однако относительно украинских ударов советник ОП подчеркнул: «Публично говорить, куда именно будут удары некорректно, но по Московской области мы бьем регулярно».
Напомним, Украина усиливает дипломатический фронт, готовя скоординированные действия по привлечению России к ответственности. На недавнем совещании с участием представителей Министерства иностранных дел и Офиса Президента обсуждалось ускорение создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ.