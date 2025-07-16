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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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296
Время на прочтение
1 мин

В Виннице раздались взрывы - мониторинговые каналы

Враг снова атаковал мирные украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 июля 2025 года в Виннице прозвучал ряд взрывов.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении российских дронов в сторону Винницы.

Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

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