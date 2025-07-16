- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
В Виннице раздались взрывы - мониторинговые каналы
Враг снова атаковал мирные украинские города.
В ночь на 16 июля 2025 года в Виннице прозвучал ряд взрывов.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении российских дронов в сторону Винницы.
Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .
Аналитики сообщили, куда двигается враг.