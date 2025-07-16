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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украину атакуют российские дроны: куда летят

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, речь идет о:

  • Черкасщина: БпЛА – на Шполу, Умань, Жашков, Звенигородку.

  • Полтавщина: БпЛА - мимо Глобиного курса на Черкасщину.

  • Кировоградщина: БпЛА - мимо Ровно, Смолино курсом на Виннитчину/Черкащину.

  • Винницкая область: БпЛА - курсом на Теплик, Чечельник, Казатин.

  • Дрон – из Ровенщины на Волынь.

Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

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