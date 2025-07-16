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- Украина
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Украину атакуют российские дроны: куда летят
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 16 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, речь идет о:
Черкасщина: БпЛА – на Шполу, Умань, Жашков, Звенигородку.
Полтавщина: БпЛА - мимо Глобиного курса на Черкасщину.
Кировоградщина: БпЛА - мимо Ровно, Смолино курсом на Виннитчину/Черкащину.
Винницкая область: БпЛА - курсом на Теплик, Чечельник, Казатин.
Дрон – из Ровенщины на Волынь.
Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .
Аналитики сообщили, куда двигается враг.