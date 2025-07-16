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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
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1 хв

Україну атакують російські дрони: куди летять

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, йдеться про:

  • Черкащина: БпЛА - на Шполу, Умань, Жашків, Звенигородку. 

  • Полтавщина: БпЛА - повз Глобине курсом на Черкащину. 

  • Кіровоградщина: БпЛА - повз Рівне, Смоліне курсом на Вінниччину/Черкащину. 

  • Вінниччина: БпЛА - курсом на Теплик, Чечельник, Козятин. 

  • Дрон - з Рівненщини на Волинь.

Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.

Аналітики повідомили, куди рухається ворог.

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