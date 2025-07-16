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Україну атакують російські дрони: куди летять
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 16 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, йдеться про:
Черкащина: БпЛА - на Шполу, Умань, Жашків, Звенигородку.
Полтавщина: БпЛА - повз Глобине курсом на Черкащину.
Кіровоградщина: БпЛА - повз Рівне, Смоліне курсом на Вінниччину/Черкащину.
Вінниччина: БпЛА - курсом на Теплик, Чечельник, Козятин.
Дрон - з Рівненщини на Волинь.
Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.
Аналітики повідомили, куди рухається ворог.