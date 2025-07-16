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РФ атакувала Ізмаїльський район на Одещині: перші подробиці
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
Росія знову атакувала Ізмаїльський район Одеської області.
Про це інформує Ізмаїльська районна адміністрація.
У ніч проти 16 липня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) — дронами-камікадзе типу “Шахід” — на Ізмаїльський район.
В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем.
Постраждалих, на щастя, немає.
Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни.
Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.