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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала Ізмаїльський район на Одещині: перші подробиці

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Росія знову атакувала Ізмаїльський район Одеської області.

Про це інформує Ізмаїльська районна адміністрація.

У ніч проти 16 липня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) — дронами-камікадзе типу “Шахід” — на Ізмаїльський район. 

  • В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем.

  • Постраждалих, на щастя, немає. 

  • Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни.

Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.

Росіяни атакували Харків “Шахедами”.

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