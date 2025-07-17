РФ вночі вгатила по Україні: який регіон прийняв ворожий удар

РФ цілодобово атакує Україну / © Getty Images

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У ніч проти 17 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основний напрямок удару — Дніпропетровська область», — уточнили у відомстві.

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За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

Раніше в ОВА Дніпропетровщини повідомили, що регіон перебуавав під масованою атакою. Зокрема, у Дніпрі є жертви. Також повідомлялося про пожежі та руйнування.