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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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64
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РФ вночі вгатила по Україні: який регіон прийняв ворожий удар

Уночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками. Найбільше дісталося Дніпропетровщині.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ цілодобово атакує Україну

РФ цілодобово атакує Україну / © Getty Images

У ніч проти 17 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основний напрямок удару — Дніпропетровська область», — уточнили у відомстві.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

Раніше в ОВА Дніпропетровщини повідомили, що регіон перебуавав під масованою атакою. Зокрема, у Дніпрі є жертви. Також повідомлялося про пожежі та руйнування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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