Уночі було неспокійно / © Getty Images

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Росіяни знову атакували Україну в ніч проти 13 липня. Випустили 60 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Протягом минулої та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.

«20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 20 БпЛА у п’яти локаціях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, 12 липня росіяни влаштували потужну повітряну атаку по Україні. У Чернівцях — двоє загиблих.