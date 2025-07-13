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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Україні — що летіло і як відпрацювала ППО

Уночі, 13 липня, окупанти традиційно тероризували українців — вони випустили «Шахеди».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уночі було неспокійно

Уночі було неспокійно / © Getty Images

Росіяни знову атакували Україну в ніч проти 13 липня. Випустили 60 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Протягом минулої та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.

«20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 20 БпЛА у п’яти локаціях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, 12 липня росіяни влаштували потужну повітряну атаку по Україні. У Чернівцях — двоє загиблих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
674
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