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Нічна атака по Україні — що летіло і як відпрацювала ППО
Уночі, 13 липня, окупанти традиційно тероризували українців — вони випустили «Шахеди».
Росіяни знову атакували Україну в ніч проти 13 липня. Випустили 60 ударних дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Протягом минулої та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.
«20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 20 БпЛА у п’яти локаціях», — додали у відомстві.
Нагадаємо, 12 липня росіяни влаштували потужну повітряну атаку по Україні. У Чернівцях — двоє загиблих.