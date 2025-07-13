Негода вирувала на Полтавщині: деталі про наслідки від влади

Негода / Ілюстративне фото

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У неділю, 13 липня, негода виручала на Полтавщині. Унаслідок стихійного лиха в Кобеляцькій громаді пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

За даними відомства, у чотирьох селах громади також зазнала пошкоджень мережа електропостачання.

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«На місці події фахівці проводять оцінку збитків та надають допомогу місцевим жителям. Аварійні бригади АТ «Полтаваобленерго» працюють над відновленням електропостачання.

На щастя, додав він, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 12 липня, Харків та область накрила негода. Через негоду є постраждалі та загибла, у багатьох районах пошкодження.

«У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тисяч абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів», — зазначив очільник ОВА.

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Також вечері, 12 липня, в «Укрзалізниці» повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.