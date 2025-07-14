ЕС почти согласовал 18-й пакет санкций против РФ - Reuters

Санкции

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Представители стран Европейского Союза уже на финишной прямой по согласованию 18-го пакета санкций против России, главным элементом которого станет снижение предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщили четыре источника в дипломатических кругах ЕС после встречи в воскресенье, пишет Reuters.

По словам собеседников, все ключевые пункты нового пакета согласованы, кроме технических деталей, к которым имеет замечания только одно государство-член. Ожидается, что окончательное решение будет принято уже в понедельник — накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где санкции могут быть официально утверждены.

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Среди нововведений — гибкий механизм корректировки предельной цены на нефть. Еврокомиссия предложила, чтобы она устанавливалась на уровне 15% ниже средней рыночной цены нефти за предыдущие три месяца. Один из дипломатов уточнил, что начальная ориентировочная стоимость составит около $47 за баррель — на основе средней цены нефти марки Urals за последние 22 недели минус 15%. В дальнейшем цена будет пересматриваться каждые полгода.

Словакия, которая ранее сдерживала продвижение пакета, выразила обеспокоенность относительно планов ЕС постепенно отказываться от российского газа. В то же время она уже дала согласие на новые меры, ожидая дополнительных гарантий от Еврокомиссии. Для принятия санкционного пакета необходимо единодушие всех стран ЕС.

Первое ограничение на цену российской нефти страны G7 ввели еще в декабре 2022 года с целью ослабления финансирования агрессии РФ против Украины. После длительного падения фьючерсов на нефть, установленный уровень в $60 за баррель фактически потерял свою действенность, поэтому ЕС и Великобритания последние месяцы настаивали на его пересмотре.

Действующие правила запрещают покупку российской нефти морским транспортом, если ее цена превышает ограничения. Также под запрет подпадают страховые и логистические услуги для таких перевозок, если условия цены не соблюдаются.

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Кроме снижения ценового потолка, в новом пакете предусмотрен также запрет на любые финансовые операции, связанные с газопроводами «Северный поток», а также санкции против структур, которые помогают России обходить ограничения.

В списке новых ограничений появятся и такие объекты, как: российский нефтеперерабатывающий завод в Индии, два китайских банка, а также реестр судов под «удобными флагами», которые активно используются РФ для транспортировки нефти в обход санкционного давления.

Напомним, ранее мы писали о том, что республиканцы в Сенате убеждены, что уже в этом месяце Конгресс утвердит новый санкционный закон. Он предусматривает введение сверхвысоких пошлин — в 500% — для государств, которые продолжают импортировать российскую нефть и уран. В то же время в документе предусмотрено, что президент США сможет временно приостановить действие этих тарифов при определенных условиях.