ЄС майже узгодив 18-й пакет санкцій проти РФ - Reuters

Санкції

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Представники країн Європейського Союзу вже на фінішній прямій щодо узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, головним елементом якого стане зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це повідомили чотири джерела в дипломатичних колах ЄС після зустрічі в неділю, пише Reuters.

За словами співрозмовників, усі ключові пункти нового пакета погоджені, окрім технічних деталей, до яких має зауваження лише одна держава-член. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене вже в понеділок — напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, де санкції можуть бути офіційно затверджені.

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Серед нововведень — гнучкий механізм коригування граничної ціни на нафту. Єврокомісія запропонувала, щоб вона встановлювалась на рівні 15% нижче від середньої ринкової ціни нафти за попередні три місяці. Один з дипломатів уточнив, що початкова орієнтовна вартість становитиме близько $47 за барель — на основі середньої ціни нафти марки Urals за останні 22 тижні мінус 15%. Надалі ціна переглядатиметься кожні пів року.

Словаччина, яка раніше стримувала просування пакета, висловила занепокоєння щодо планів ЄС поступово відмовлятися від російського газу. Водночас вона вже дала згоду на нові заходи, очікуючи додаткових гарантій від Єврокомісії. Для ухвалення санкційного пакета необхідна одностайність усіх країн ЄС.

Перше обмеження на ціну російської нафти країни G7 ввели ще в грудні 2022 року з метою послаблення фінансування агресії РФ проти України. Після тривалого падіння ф’ючерсів на нафту, встановлений рівень у $60 за барель фактично втратив свою дієвість, тож ЄС та Велика Британія останні місяці наполягали на його перегляді.

Чинні правила забороняють купівлю російської нафти морським транспортом, якщо її ціна перевищує обмеження. Також під заборону підпадають страхові та логістичні послуги для таких перевезень, якщо умови ціни не дотримуються.

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Окрім зниження цінової стелі, в новому пакеті передбачено також заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з газопроводами «Північний потік», а також санкції проти структур, які допомагають Росії обходити обмеження.

У списку нових обмежень з’являться й такі об’єкти, як: російський нафтопереробний завод в Індії, два китайські банки, а також реєстр суден під «зручними прапорами», які активно використовуються РФ для транспортування нафти в обхід санкційного тиску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що республіканці в Сенаті переконані, що вже цього місяця Конгрес затвердить новий санкційний закон. Він передбачає введення надвисоких мит — у 500% — для держав, які продовжують імпортувати російську нафту та уран. Водночас у документі передбачено, що президент США зможе тимчасово призупинити дію цих тарифів за певних умов.