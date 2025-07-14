Задля розваги: на Херсонщині РФ дронами атакує навіть собак і котів

Херсонська область / © Associated Press

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Російські війська регулярно намагаються “лізти” на острови та правий берег Херсонщини. ЗСУ ліквідовують їх дуже ефективно, тому результатів армія РФ не має.

Про це повідомив Станіслав Бунятов із позивним «Осмáн».

Він наголошує: найбільша проблема — FPV різних видів.

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“На напрямках Чорнобаївка, Музиківка, Клапая постійно фіксується використання ФПВ з оптоволоконним управлінням”, — акцентував “Осман”.

Місто та цивільні тероризуються всіма видами російського озброєння.

“Задля розваги р**ня бʼє дронами навіть по собаках та котах”, — завершив Бунятов.

Раніше у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Від отриманих поранень дитина, на жаль, загинула на місці.

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Також бригада «швидкої» надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.