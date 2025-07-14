Ради развлечения: в Херсонской области РФ дронами атакует даже собак и кошек

Херсонская область / © Associated Press

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Российские войска регулярно пытаются «лезть» на острова и правый берег Херсонщины. ВСУ ликвидируют их очень эффективно, поэтому результатов у армии РФ нет.

Об этом сообщил Станислав Бунятов с позывным Османом.

Он отмечает: самая большая проблема — FPV разных видов.

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«На направлениях Чернобаевка, Музыковка, Клапая постоянно фиксируется использование ФПО с оптоволоконным управлением», — акцентировал Осман.

Город и гражданские терроризируются всеми видами русского вооружения.

«Для развлечения р**ня бьет дронами даже по собакам и котам», — завершил Бунятов.

Ранее в селе Правдино Белозерской общины Херсонской области россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которая находилась во дворе дома. От полученных ранений ребенок, к сожалению, погиб на месте.

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Также бригада «скорой» оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая отказалась от госпитализации.