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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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На Сумском направлении обостряется ситуация: детали от "Османа"

Российские дроны все ближе подлетают к границе города Сумы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

На Сумском направлении линия боевого столкновения переходит в позиционную войну, как это происходит в большинстве направлений. Когда ВСУ начинают продвигаться, армия РФ бросает в бой резервистов.

Об этом сообщил Станислав Бунятов с позывным Османом.

По его словам, как только украинские военные где-то начинают продвижение — туда сразу ссылают кучу резервов. Как только русские войска начинают движение, их уничтожают дроны и артиллерия.

"Враждебные FPV все ближе подлетают к границе города Сумы, наши FPV все ближе к одному из российских городов", - констатировал он.

Напомним, 14 июля армия РФ ударила по Сумщине . Есть погибшие и раненые. Известно, что:

  • в Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин — 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли от полученных травм.

  • ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов – среди них 7-летний ребенок. Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелы. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечившийся амбулаторно.

  • в Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых построек. Разрушен объект гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.

  • в Сумской общине в результате попадания БПЛА возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
322
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