Россия наращивает 5 секретных ядерных баз: спутниковые снимки

Президент России Владимир Путин и ядерное оружие

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Недавние спутниковые снимки демонстрируют масштабное строительство на секретных объектах России, связанных с ядерной инфраструктурой. Они окружены заборами и охраняются закрытыми блокпостами.

Об этом сообщает Business Insider.

На сделанных в мае и июне снимках американской спутниковой компании Planet Labs зафиксированы новые сооружения, дорожные работы и модификации. Некоторые объекты находятся на стадии быстрого расширения.

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Эти работы указывают на возможные планы России относительно ее ядерных сил на фоне высокой напряженности в Европе, которую вызвала война против Украины.

Кремль неоднократно пытался запугать Запад, угрожая применить ядерное оружие, и в последнее время делает это чаще, чтобы сдержать поддержку Украины.

«Здесь есть два основных мотива. Первый — внутренний, связанный с периодическим обновлением объектов. Второй — это сигнал другим ядерным державам и крупным военным державам», — объяснил директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Некоторые аналитики предполагают, что из-за истощения наземных и воздушных сил в войне против Украины Россия может пытаться восстановить свой военный потенциал через устаревшие советские опоры: массовую мобилизацию и ядерное оружие.

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По данным Bulletin of the Atomic Scientists, по состоянию на июнь Россия имела самый большой ядерный арсенал в мире — около 4300 активных боеголовок. У США — около 3700 активных боеголовок.

Четыре базы расположены в Европе, одна ближе к Аляске

Четыре российских объекта в европейской части включают Осиповичи, где расположена белорусская база боеприпасов, и Калининград.

Изображения также фиксируют активность на военно-морской базе Гаджиево, что вблизи Норвегии и Финляндии, а также на архипелаге Новая Земля, который разделяет Баренцево и Карское моря.

Четыре из этих объектов связаны с российскими ядерными силами на западе, а один — с ее Тихоокеанским флотом

Ядерная база 1: Осиповичи, Беларусь

Первая российская ядерная база расположена в белорусском городе Осиповичи.

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Ядерная база в Осиповичах

1405-я база боеприпасов

В 8 км к востоку от Осиповичей расположена 1405-я белорусская база боеприпасов. Аналитики считают, что там ведется строительство ядерных хранилищ.

1405-я база боеприпасов

Фото северного угла базы, ноябрь 2022 года

Аналитики, такие как Кристенсен, больше всего интересуются северным углом базы, который уже охраняется периметром базы.

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Фото северного угла базы, ноябрь 2022 года

21 мая 2025 г. Аналитики обратили внимание на северный угол базы, где появилось новое сооружение с тройным ограждением — средний уровень усилен.

«Одна из вещей, которые они сделали, это установили периметр, состоящий из трех слоев ограждения, а средний слой более усиленный», — сказал Кристенсен.

Вход в южном углу объекта накрыт — предположительно, для того, чтобы охранники могли осматривать грузовики вне поля зрения спутников.

Термоядерные боеголовки, хранящиеся на таких объектах, скорее всего, являются тактическим ядерным оружием — они более мобильны и создают значительно меньшие взрывы и радиоактивное загрязнение. Одна такая боеголовка по размеру примерно как небольшая духовая печь, а ее вес составляет от 200 до 300 кг.

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За транспортировкой таких боеголовок обычно закреплено специальное подразделение — их могут доставлять вертолетом, чтобы закрепить на ракете, или грузовиком в хранилище.

Кристенсен также обнаружил накрытую рампу для разгрузки среди деревьев, которая, вероятно, ведет к бункеру для хранения боеголовок. В восточной части комплекса видна огромная оранжевая антенна для командования и управления.

Такие меры безопасности — это характерные признаки ядерных объектов России, за которыми эксперты следят на спутниковых снимках. Особое внимание уделяют боеголовкам не только из-за их стратегического значения, но и из-за наличия токсичных газов и химических взрывчатых веществ.

Кристенсен добавил, что в случае аварии или пожара радиоактивные вещества могут быть рассеяны из боеприпаса. Впрочем, случайный взрыв маловероятен.

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Фото базы от 21 мая 2025 года

Новая дорога и платформа

Сравнение снимков между апрелем 2021 и маем 2025 года показывает, что построена большая дорога и платформа, ведущая к железной дороге. Россия, вероятно, будет доставлять боеголовки по железной дороге, а не авиацией.

«Это абсолютная необходимость для российской ядерной инфраструктуры. Если им нужно будет транспортировать сюда ядерные боеголовки, их, скорее всего, доставят не самолетом, а по железной дороге», — сказал Кристенсен.

Вероятно, эти боеголовки могут использоваться самолетами Су-25 Беларуси как гравитационные бомбы.

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Новая дорога и платформа

В самом городе Осиповичи расположен еще один объект, который, по мнению аналитиков, свидетельствует о расширении Россией ядерной инфраструктуры в этом регионе.

Вероятно, это база пусковых установок ракет «Искандер».

На фото от сентября 2023 года зафиксированы транспортные средства, которые идентифицированы как пусковые установки для оперативно-тактических ракет «Искандер». Эти ракеты имеют радиус действия до 500 км и могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Итак, если Россия действительно разместит тактическое ядерное оружие в Осиповичах, она, вероятно, также отправит туда боеголовки, совместимые с ракетами «Искандер». В случае боевого применения белорусская сторона, скорее всего, доставит мобильную установку на позицию, а российские военные отдельно привезут боеголовки со склада.

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На снимке видно, что рядом с пусковыми установками расположен гараж.

«Этот гараж был построен тогда, когда россияне передали пусковые установки „Искандер“ белорусам», — отметил Кристенсен.

Процесс завершился примерно в конце 2022 года.

База с «Искандерами» значительно расширилась за примерно три года — было построено как минимум два дополнительных высокозащищенных гаража, возле которых видны следы шин от пусковых установок массой 40 т, что свидетельствует об активном использовании объекта.

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«Это масштабная модернизация базы — и очень быстрая», — заявил Кристенсен.

База с «Искандерами»

База с «Искандерами»

База 2: Гаджиево, Мурманская область

Гаджиево — это военно-морская база, где размещены российские подводные лодки, способные запускать ядерные ракеты.

Гаджиево, Мурманская область

Вход в горное хранилище

Аналитики знают, что там хранится ядерное оружие, поскольку на спутниковых снимках ранее фиксировали боеголовки.

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Вход в горное хранилище

На изображении августа 2020 года видно ядерную боеголовку на кране рядом с зеленым контейнером, который выполняет функцию системы климатического контроля. К востоку от крана — вход в гору, где, вероятно, хранятся боеголовки.

Подводные лодки оснащают межконтинентальными ракетами именно здесь

Примерно в миле к северу видны российские стратегические подводные лодки, пришвартованные у причалов вдоль побережья.

На объекте, который обозначен в верхней части снимка, расположен кран, который позволяет загружать на подводные лодки межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести стратегические ядерные боеголовки — те, что могут уничтожать целые города.

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Здесь подводные лодки оснащают межконтинентальными ракетами

29 сентября 2022 года

Последние изменения на базе зафиксированы вблизи горного входа — вот как выглядит ядерное хранилище в Гаджиево на снимке за сентябрь 2022 года.

Ядерное хранилище в Гаджиево

28 мая 2025 года: шесть новых зданий

По состоянию на 28 мая 2025 года на объекте было построено по меньшей мере шесть новых зданий.

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«Очевидно, что хранилище ракет претерпит масштабное расширение», — сказал руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг.

Кристенсен предполагает, что это могут быть фронтальные ангары или хранилища для ракет — как обычных, так и тех, которые еще не оснащены ядерными боеголовками.

«Они расположены прямо за пределами комплекса по обработке ракет. То, что эти здания возведены именно здесь, свидетельствует об их причастности к этому процессу», — объяснил он, имея в виду кран.

Еще в 2022 году российские медиа сообщали, что база получила разрешение на строительство новых мастерских для обслуживания ракет и подводного оружия, хотя пока неизвестно, идет ли речь именно об этих сооружениях.

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Новые здания

База 3: Калининград

Третья база расположена в западной части Калининградской области.

Ядерная база в Калининграде

Это предполагаемое хранилище ядерного оружия

Многоуровневое ограждение, зафиксированное на спутниковом снимке в июне 2018 года, очень похоже на типичную систему безопасности российских ядерных объектов. Аналитики уже давно подозревают, что это хранилище тактических ядерных боеприпасов.

Предполагаемое хранилище ядерного оружия

Еще одна подсказка — в 5 км на юго-запад. Там расположена база специального ядерного подразделения

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Рядом с исправительной колонией размещается объект, который с советских времен выполнял функцию технического обслуживания и развертывания ядерного оружия.

На снимке с Google Street View 2012 года видны плакаты на заборе, которые описывают историю и назначение этого подразделения.

Наличие этого подразделения лишь подкрепляет предположение экспертов, что расположенное рядом хранилище может содержать ядерное оружие.

База специального ядерного подразделения

База специального ядерного подразделения

Бункер был перестроен к ноябрю 2022 года

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Сравнение спутниковых снимков 2020 года и ноября 2022 года показывает, что один из бункеров сначала разрыли, а затем снова засыпали.

Также на объекте появились новые слои ограждения, что указывает на повышение уровня безопасности.

Перестроенный бункер

К 14 июня 2025 года появилось новое здание

На ядерном объекте в Калининграде также есть накрытый въезд, который позволяет охранникам осматривать грузовики скрыто от спутниковых камер.

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Аналитики зафиксировали небольшое изменение между июнем 2022 и июнем 2025 года — на территории появилось серое здание. Комментируя его назначение, Майкл Дойтсман, исследователь Центра Джеймса Мартина по изучению нераспространения (Институт международных исследований Миддлбери), предположил, что это может быть будка охраны.

Впрочем, он отметил, что многие российские подразделения получают вооружение с Калининградского склада, поэтому непонятно, с какой именно системой связано это здание.

Новое здание

Такое же здание появилось в Осиповичах

Кристенсен добавил, что идентичное серое здание присутствует и на ядерной базе в Осиповичах.

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Это сбило с толку аналитиков, ведь обычно архитектура российских ядерных объектов — унифицированная и разработанная инженерами ядерных войск. Каждое здание имеет четкое функциональное назначение.

«Мы пока не знаем, что это, но это — новый элемент на подобных объектах», — сказал Кристенсен.

Серое здание на ядерной базе в Осиповичах

База 4: Камчатка

Камчатка, пролегающая через Берингово море от Аляски, является местом расположения одной из военно-морских баз Тихоокеанского флота России. К востоку от нее простирается Алеутский архипелаг, большинство которого принадлежит США.

Эта база предназначена для размещения новой ядерной супер-торпеды «Посейдон», которая имеет ядерную силовую установку и способна самостоятельно преодолевать большие расстояния перед взрывом.

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Хотя о ее реальной боеготовности ничего не известно, в США обеспокоены, что супер-торпеду можно будет использовать для ядерного удара по американскому западному побережью, например, по военно-морским базам или густонаселенным районам, таким как залив Сан-Франциско.

База на Камчатке

Предположительно, здесь хранят ядерные боеголовки

Как и на других объектах, мощная система охраны и уровень изоляции свидетельствуют, что это — хранилище ядерного оружия.

На снимке от октября 2022 года видно бункер рядом с несколькими другими складами ракет, разбросанными по территории.

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Предположительно, здесь хранят ядерные боеголовки

Аналитики заинтересовались тем, что происходит на севере

Севернее, считают аналитики, Россия хранила или хранит ядерные боеголовки возле одной из гор.

Но спутниковое изображение от октября 2022 года показывает, что на флангах этой зоны хранения началось строительство двух новых сооружений.

Северное здание имеет длинные ряды вдоль одной стены — по словам Кристенсена, это может свидетельствовать, что там размещают боеголовки по одной на тележке, выставляя их вдоль стены.

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Место хранения ядерных боеголовок

Строительство было завершено к июню 2025 года

На новом снимке от 3 июня 2025 года видно, что северное сооружение полностью накрыто, и спутники больше не могут заглядывать внутрь.

На юге также появилось новое Т-образное здание.

«Эти обновления имеют четкие признаки ядерного назначения», — заявил Кристенсен.

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В частности, южное здание имеет тройное ограждение, а вокруг северного еще продолжается обустройство периметра.

«Ограждения вокруг новых сооружений аналогичны тем, что окружают ядерные объекты и склады к югу», — подтвердил Дойтсман из Миддлберийского института, добавив, что это могут быть зоны техобслуживания для баллистических ракет.

Кроме того, рядом с самым северным зданием появилась новая строительная площадка, что свидетельствует о дальнейшей активности.

Ядерная база на Камчатке

База 5: Северный, Новая Земля

Пятая база расположена на северном архипелаге Новая Земля, где в 1961 году Советский Союз взорвал Царь-бомбу — самую мощную ядерную боеголовку в истории человечества.

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Вспомогательная база по состоянию на 21 марта 2021 года

Рядом с местом испытания на большом острове Северный расположена вспомогательная база.

На архипелаге Россия проводит так называемые субкритические эксперименты — ядерные испытания, которые не включают цепную реакцию или полноценный взрыв.

«Здесь проводят сертификацию конструкций ядерных боеголовок, но без необходимости в реальном ядерном взрыве с выделением энергии. Однако, если Россия когда-то решит осуществить реальный подрыв, это скорее всего произойдет именно здесь», — объяснил Кристенсен.

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В целом считалось, что эксперименты на архипелаге прекратились в 1990-х годах после распада СССР.

База поддержки Северного зимой 2021 года

Масштабное расширение по состоянию на август 2023 года

К августу 2023 года стало понятно, что база начала активно расширяться — в частности, на южном конце комплекса строили большое новое сооружение.

Также Новая Земля стала местом испытания в 2022 году российской ядерной крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую НАТО окрестило Skyfall.

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Расширение базы

Строительство завершено по состоянию на 6 июня 2025 года

Свежий снимок от Planet Labs свидетельствует, что большое здание и другие расширения уже достроены.

В течение последнего десятилетия американская разведка неоднократно обвиняла Россию в проведении испытаний с малой ядерной мощностью.

Такие испытания вряд ли проводятся на этих объектах, особенно из-за отсутствия серьезных периметров безопасности. Но признаки активности свидетельствуют о том, что база действует.

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«Это база, куда завозят материалы и людей», — говорит Кристенсен.

Впрочем, это не должно вызывать паники, отмечает Подвиг.

«Россия придерживается политики готовности к возобновлению испытаний в случае необходимости. США придерживаются такой же политики», — сказал он.

Завершено строительство базы

Бонус: Вход в тоннель на Северном

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Однако Кристенсена поразили новые признаки активности возле туннелей, расположенных рядом со вспомогательной базой. По его оценкам, СССР имел около 17 туннелей в окружающих горах, где проводили большинство ядерных экспериментов. Один из таких туннелей — в нескольких милях к юго-востоку от базы.

На старом снимке 2004 года можно заметить длинную трубу, которая служит входом в гору.

Вход в туннель на Северном

Появление второго туннеля

На современном спутниковом снимке от 6 июня 2025 года четко видно второй вход в тоннель, а также четыре новых здания рядом с ним. Сегодня некоторые из этих тоннелей, вероятно, используются для испытаний мощной обычной взрывчатки.

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«Полноценное строительство нового тоннеля в горе рядом с предыдущим, плюс новые сооружения для персонала — это серьезное расширение активности», — подчеркнул Кристенсен.

Второй вход в туннель

К слову, накануне полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что президент России Владимир Путин и его окружение регулярно угрожают ядерным ударом с начала полномасштабной войны против Украины, и это свидетельствует о том, что они серьезно рассматривают такой сценарий.

В то же время журналист Виталий Портников считает, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия против Украины. Причины — и ситуация на фронте, и ряд других сдерживающих факторов.