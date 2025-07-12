Портников объяснил, почему Путин не применит ядерное оружие

Диктатор Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия против Украины — не только из-за ситуации на фронте, но и ряда других сдерживающих факторов.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист, публицист и ведущий Виталий Портников.

«Я никогда не считал, что использование Путиным тактического ядерного оружия невозможно. Но для того чтобы ее применить, должны быть реальные предпосылки. Первый фактор — это поражение вооруженных сил РФ, которое приведет к фактической отмене на долгий период планов Путина по Украине. Никаких таких предпосылок сейчас нет. Российская армия наступает на Украину, уничтожает украинскую инфраструктуру, не получая каких-либо стратегических успехов, но у нее нет и никаких стратегических поражений. В ближайшей перспективе эти стратегические поражения, честно говоря, не предсказываются, хотя не предусматриваются и стратегические успехи», – отметил Портников.

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По его мнению, когда страны находятся в тупике в войне — как в случае с российско-украинским конфликтом — то применение ядерного оружия становится маловероятным.

«Второй фактор – реакция мира на использование ядерного оружия. Это совершенно новая схема — удар ядерной страной по стране, не имеющей ядерного оружия. Мы сейчас не говорим о конфликте ядерных государств или ядерной страны с ядерным блоком, как в случае России и НАТО. Это удар ядерной страны по неядерной. То есть, казалось бы, для ядерной страны это не рискованно — этакая „педагогика“ для неядерной страны. Но мир может этого опасаться как прецедента.

И именно поэтому очень важное значение имеет позиция Китая. Он искренне поддерживает Россию в попытке победить Украину, но без применения ядерного оружия, чтобы не создавать столь опасный прецедент», — прокомментировал журналист.

По словам Портникова, третий фактор – изменение сущности самой войны.

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«Последняя украинская спецоперация „Паутина“, как и операция Моссада в Иране, продемонстрировали: без ядерного оружия можно нанести такие инфраструктурные разрушения, которые могут привести к гибели сотен тысяч, если не миллионов людей, и поставить точку на жизни целых регионов. Операция может быть равна ядерному удару по своему масштабу», — отметил он.

Он также добавил, что в ближайшем будущем человечество станет свидетелем огромных технологических катастроф с помощью дронов, подрывов АЭС или ядерных объектов.

«До таких катастроф мы доживем и обязательно будем обсуждать их в нашем эфире. Это будет не через такое уж долгое время, как кажется. Важно, чтобы это не произошло на нашей территории. Но никто не знает, где именно это произойдет впервые», – сказал Портников.

Отдельно он отметил еще один фактор: Дональд Трамп.

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Это очень важный фактор, который вряд ли позволит президенту РФ рассматривать возможность применения ядерного оружия. Трамп – непредсказуемый человек. Он сам не знает, что сделает через 24 часа. И Путин вынужден будет сам решать, какова будет реакция Трампа, если РФ применит ядерное оружие», — объяснил Портников.

По его словам, сейчас Путин не нуждается в применении ядерного оружия, ведь реализацию своих планов по Украине он пытается осуществить с помощью обычного оружия.

«Но даже в таких условиях я не вижу никакой реальной возможности применения ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа. В 2029 году мы сможем вернуться к этой теме. И уже учитывая личность нового президента США и интенсивность войны на тот момент, обсудить эти шансы», — резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявят новую оборонную договоренность, впервые предусматривающую координацию использования ядерных арсеналов обеих стран в случае серьезной угрозы европейским союзникам .

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Мы ранее информировали, что после громкого заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможной передачи Россией ядерного оружия Ирану Дмитрий Медведев заявил, что РФ не имеет таких намерений .