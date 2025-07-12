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Портников объяснил, почему Путин не применит ядерное оружие
Несмотря на отсутствие стратегических побед или поражений на фронте, Путин вряд ли рискнет применить ядерное оружие.
Диктатор Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия против Украины — не только из-за ситуации на фронте, но и ряда других сдерживающих факторов.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист, публицист и ведущий Виталий Портников.
«Я никогда не считал, что использование Путиным тактического ядерного оружия невозможно. Но для того чтобы ее применить, должны быть реальные предпосылки. Первый фактор — это поражение вооруженных сил РФ, которое приведет к фактической отмене на долгий период планов Путина по Украине. Никаких таких предпосылок сейчас нет. Российская армия наступает на Украину, уничтожает украинскую инфраструктуру, не получая каких-либо стратегических успехов, но у нее нет и никаких стратегических поражений. В ближайшей перспективе эти стратегические поражения, честно говоря, не предсказываются, хотя не предусматриваются и стратегические успехи», – отметил Портников.
По его мнению, когда страны находятся в тупике в войне — как в случае с российско-украинским конфликтом — то применение ядерного оружия становится маловероятным.
«Второй фактор – реакция мира на использование ядерного оружия. Это совершенно новая схема — удар ядерной страной по стране, не имеющей ядерного оружия. Мы сейчас не говорим о конфликте ядерных государств или ядерной страны с ядерным блоком, как в случае России и НАТО. Это удар ядерной страны по неядерной. То есть, казалось бы, для ядерной страны это не рискованно — этакая „педагогика“ для неядерной страны. Но мир может этого опасаться как прецедента.
И именно поэтому очень важное значение имеет позиция Китая. Он искренне поддерживает Россию в попытке победить Украину, но без применения ядерного оружия, чтобы не создавать столь опасный прецедент», — прокомментировал журналист.
По словам Портникова, третий фактор – изменение сущности самой войны.
«Последняя украинская спецоперация „Паутина“, как и операция Моссада в Иране, продемонстрировали: без ядерного оружия можно нанести такие инфраструктурные разрушения, которые могут привести к гибели сотен тысяч, если не миллионов людей, и поставить точку на жизни целых регионов. Операция может быть равна ядерному удару по своему масштабу», — отметил он.
Он также добавил, что в ближайшем будущем человечество станет свидетелем огромных технологических катастроф с помощью дронов, подрывов АЭС или ядерных объектов.
«До таких катастроф мы доживем и обязательно будем обсуждать их в нашем эфире. Это будет не через такое уж долгое время, как кажется. Важно, чтобы это не произошло на нашей территории. Но никто не знает, где именно это произойдет впервые», – сказал Портников.
Отдельно он отметил еще один фактор: Дональд Трамп.
Это очень важный фактор, который вряд ли позволит президенту РФ рассматривать возможность применения ядерного оружия. Трамп – непредсказуемый человек. Он сам не знает, что сделает через 24 часа. И Путин вынужден будет сам решать, какова будет реакция Трампа, если РФ применит ядерное оружие», — объяснил Портников.
По его словам, сейчас Путин не нуждается в применении ядерного оружия, ведь реализацию своих планов по Украине он пытается осуществить с помощью обычного оружия.
«Но даже в таких условиях я не вижу никакой реальной возможности применения ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа. В 2029 году мы сможем вернуться к этой теме. И уже учитывая личность нового президента США и интенсивность войны на тот момент, обсудить эти шансы», — резюмировал журналист.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявят новую оборонную договоренность, впервые предусматривающую координацию использования ядерных арсеналов обеих стран в случае серьезной угрозы европейским союзникам .
Мы ранее информировали, что после громкого заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможной передачи Россией ядерного оружия Ирану Дмитрий Медведев заявил, что РФ не имеет таких намерений .