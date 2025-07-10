Стармер и Макрон готовят ядерную коалицию: как изменится оборона Европы

Кир Стармер и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявят новую оборонную договоренность, впервые предусматривающую координацию использования ядерных арсеналов обеих стран в случае серьезной угрозы европейским союзникам.

Об этом пишет издание New York Times.

Как сообщило британское Министерство обороны, речь идет о принципе, что ни одна критическая угроза Европе не останется без реакции со стороны Парижа и Лондона.

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Заявление должно быть обнародовано на завершающем этапе трехдневного государственного визита Макрона в Великобританию — в частности, во время посещения военной базы под Лондоном. Оба лидера подчеркивают, что такой сигнал важен в контексте продолжающейся войны России против Украины.

Ожидается, что параллельно с гарантиями безопасности Стармер и Макрон также представят обновленное соглашение по совместной борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Одна из целей – сокращение количества малых лодок, на которых прибывают мигранты к берегам Британии.

По мнению обозревателей, предложенное ядерное партнерство не является формальной гарантией безопасности для Европы, однако сигнализирует о сближении военно-политических позиций Франции и Великобритании – единых ядерных государств на континенте. Ранее Европа в значительной степени полагалась на американский ядерный щит, однако возвращение Дональда Трампа к власти и его критика помощи Украине заставляют союзников пересматривать стратегические приоритеты.

Выступая в британском парламенте во вторник Макрон подчеркнул, что обе страны должны совместно защищать многосторонний порядок и международную стабильность. Он призвал к координации усилий в рамках коалиции добровольцев для поддержки Украины, учитывая, что администрация Трампа отмежевалась от военной помощи Киеву.

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В четверг Макрон и Стармер планируют также провести телефонную конференцию с лидерами стран, входящих в эту коалицию, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Отдельное внимание Лондон и Париж уделяют теме миграции. После Brexit Великобритания потеряла доступ к европейскому миграционному соглашению, а также к базам данных, что затруднило идентификацию мигрантов и их возвращение в страны первого въезда. Попытки заключить двусторонние соглашения с отдельными странами ЕС пока преимущественно не имели результатов.

В парламенте среда прошла на фоне острой риторики. Лидер партии Реформа Найджел Фарадж обвинил Стармера в податливости к французским требованиям и призвал запретить въезд нелегальным мигрантам из Франции. Премьер ответил, что такая риторика не решает проблем, а лишь усугубляет разногласия с партнерами.

Несмотря на политическое напряжение, маломерные лодки остаются основным маршрутом нелегального пересечения Ла-Манша, и обе страны пытаются найти механизмы, позволяющие уменьшить поток людей без нарушения гуманитарных обязательств.

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Ранее сообщалось, что Правительство Британии впервые за почти 30 лет возвращает воздушную составляющую ядерного сдерживания. Речь идет о покупке сертифицированных F-35A.