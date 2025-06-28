"Ядерный зонтик" для Европы: какую роль готова играть Германия

Германия готова взять на себя ведущую роль в создании европейского ядерного зонтика

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Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан заявил, что Франция и Великобритания могут создать общеевропейский «ядерный зонтик» . Или Германия возьмет на себя ведущую роль в создании в Европе нового поколения ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью Welt.

По его мнению, в условиях угрозы российской агрессии Германия так или иначе должна быть ядерным государством — либо путем размещения на своей территории ядерного оружия других европейских государств, либо путем создания собственного оружия и обретения соответствующего статуса.

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«Российская агрессия – это совершенно новая угроза. Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого в Германии размещены американские ядерные бомбы. Но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно. Нам нужно поговорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании. Возможно, также о нашем собственном участии с другими европейскими государствами», - отметил Шпан.

Он подчеркнул, что такой проект будет стоить больших денег. Но те, кто хочет чувствовать себя защищенными, должны за это заплатить.

«Я знаю, какие защитные рефлексы немедленно просыпаются, но так: нам следует провести дебаты о независимом европейском ядерном зонте. И это сработает только с германским руководством. Те, кто не сможет сдержать ядерное оружие, станут пешками в мировой политике», - подчеркнул немецкий политик.

По его мнению, европейские государства способны договориться о совместном контроле над ядерным оружием и механизме принятия решений о возможном «нажатии красной кнопки» в рамках ядерного альянса.

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«Франция почти наверняка не позволит нам коснуться своей красной кнопки, если придерживаться метафоры. Но есть несколько идей для европейского ядерного государства, даже если некоторые из них сначала кажутся слишком интеллектуальными и теоретическими. К примеру, идея о том, что ответственность случайно распределяется между государствами-членами. Тогда даже потенциальный противник остается в незнании», – объяснил Йенс Шпан.

Напомним, в феврале Германия предлагала новый ядерный зонтик для Европы , рассматривая альтернативы размещению американского ядерного оружия. Этот вопрос активно обсуждался среди немецких политиков на фоне перемен геополитической ситуации.