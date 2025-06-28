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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Ядерна парасолька" для Європи: яку роль готова грати Німеччина

В умовах загрози російської агресії Німеччина хоче так чи інакше стати ядерною державою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ядерна парасолька для Європи

Німеччина готова взяти на себе провідну роль у створенні європейської ядерної парасольки

Голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан заявив, що Франція та Велика Британія можуть створити загальноєвропейську «ядерну парасольку». Або ж Німеччина візьме на себе провідну роль у створенні в Європі нового покоління ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt.

На його думку, в умовах загрози російської агресії Німеччина так чи інакше має бути ядерною державою — або шляхом розміщення на своїй території ядерної зброї інших європейських держав, або шляхом створення власної зброї та набуття відповідного статусу.

«Російська агресія — це абсолютно нова загроза. Європа має стати здатною до стримування. Для цього в Німеччині розміщені американські ядерні бомби. Але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо. Нам потрібно поговорити про німецьку чи європейську участь у ядерному арсеналі Франції та Великобританії. Можливо, також про нашу власну участь з іншими європейськими державами», — зазначив Шпан.

Він підкреслив, що такий проєкт коштуватиме великих грошей. Але ті, хто хоче почувати себе захищеними, мають за це заплатити.

«Я знаю, які захисні рефлекси негайно прокидаються, але так: нам слід провести дебати про незалежну європейську ядерну парасольку. І це спрацює лише з німецьким керівництвом. Ті, хто не зможе стримати ядерну зброю, стануть пішаками у світовій політиці», — наголосив німецький політик.

На його думку, європейські держави здатні домовитись про спільний контроль над ядерною зброєю та механізм ухвалення рішень щодо можливого «натискання червоної кнопки» в рамках ядерного альянсу.

«Франція майже напевно не дозволить нам торкнутися своєї червоної кнопки, якщо дотримуватися метафори. Але є кілька ідей для європейської ядерної держави, навіть якщо деякі з них спочатку здаються надто інтелектуальними та теоретичними. Наприклад, ідея про те, що відповідальність випадково розподіляється між державами-членами. Тоді навіть потенційний противник залишається у незнанні», — пояснив Єнс Шпан.

Нагадаємо, у лютому Німеччина пропонувала нову ядерну парасольку для Європи, розглядаючи альтернативи розміщенню американської ядерної зброї. Це питання активно обговорювалося серед німецьких політиків на тлі змін у геополітичній ситуації.

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