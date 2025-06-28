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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У низці областей лунає повітряна тривога: в чому причина

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У низці областей України 28 червня лунає повітряна тривога. Через загрозу ударних БПЛА.

Про це повідомили в ПС України.

«БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Яготин)», — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Понтавській, а також, в АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 червння склали 101 7720 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.

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