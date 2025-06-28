Бетонний паркан убив 4-річного хлопчика: фото

Бетонний паркан обвалився на дитину

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На Рівненщині внаслідок обвалу бетонного паркану загинув 4-річний хлопчик.

Про трагічний випадок, який стався ввечері п’ятниці, 27 червня, у селі Заболоття Вараського району, повідомили у поліції Рівненської області.

«4-річний варашівець разом із двома хлопчиками грався на подвірʼї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхніх ряди обвалилися та впали на малолітнього», - йдеться у повідомленні поліції.

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Батьки бідолашного хлопчика також були на вулиці. Вони негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували його смерть.

Інші діти, які гралися біля паркану, не травмувалися.

Місце трагічного випадку

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини.

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Нагалдаємо, раніше на Івано-Франківщині трагічно загинув 10-річний хлопчик.