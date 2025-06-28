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Бетонный забор убил 4-летнего мальчика: фото
Ребенка срочно доставили в больницу, однако медики лишь констатировали смерть.
На Ровенщине в результате обвала бетонного забора погиб 4-летний мальчик.
О трагическом случае, который произошел вечером пятницы, 27 июня, в селе Заболотье Варашского района, сообщили в полиции Ривненской области.
«4-летний варашовец вместе с двумя мальчиками играл во дворе частного хозяйства вблизи забора из бетонных блоков, когда в это время два верхних ряда обвалились и упали на малолетнего», — говорится в сообщении полиции.
Родители несчастного мальчика также были на улице. Они немедленно доставили сына в больницу, однако медики лишь констатировали его смерть.
Другие дети, которые играли возле забора, не травмировались.
Следователи проводят досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство с отметкой несчастный случай).
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства.
Напомним, ранее на Ивано-Франковщине трагически погиб 10-летний мальчик