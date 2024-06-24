Лайфгак, як зберігати кріп свіжим в холодильнику без заморозки

Кріп не звіяне і залишиться довго свіжим при такому зберіганні

Кріп – одна з найпопулярніших культур, яку, напевно, вирощують всі. Популярність кропу зумовлена смаковими якостями, приємним ароматом та лікувальними властивостями. Як спеція кріп використовується під час приготування найрізноманітніших страв.

Кріп не лише смачний, ароматний, а й ще корисний, він багатий на вітаміни, мінерали, ефірні олії, позитивно впливає на настрій, покращує імунітет.

Зазвичай, для зберігання кріп сушать або заморожують. Розповідаємо про ефективний лайфгак, який точно допоможе зберегти кріп протягом довгого часу.

Як зберігати кріп свіжим протягом довгого часу

Щоб зберігати кріп без втрати смакових властивостей, спочатку потрібно відділити гілочки зелені від товстих стеблин, ретельно промити їх водою. Потім висушити зелень.

Підготувати простерилізовані скляні банки, в яких будете зберігатися зелень.

Гілочки кропу викласти у підготовлені банки щільним шаром. Важливо намагатись не пошкодити їх у процесі закладання.

Закрити скляну банку кришкою та поставити у прохолодне місце або холодильник.

Такий спосіб зберігання допоможе зберегти зелень свіжою та ароматною протягом довгого періоду часу.

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