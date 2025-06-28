Папа Римський Лев XIV звернувся до українців: що він сказав про війну

Папа Римський / © Vatican News

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Папа Римський Лев XIV висловив підтримку українському народу під час богослужіння у Ватикані, в якому взяли участь віряни Української Греко-Католицької Церкви. Глава Католицької Церкви згадав про жертв і полонених, однак не назвав Росію агресором.

Про це Папа Римський повідомив у соцмережі X.

Понтифік особисто зустрівся з українцями, які прибули до Ватикану з нагоди ювілею УГКЦ. Під час промови Папа звернувся до них зі словами підтримки: «Мир нехай буде з усіма вами!»

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У соцмережі X Папа Лев XIV написав, що розділяє біль українського народу за загиблими й тими, хто перебуває в полоні. Він наголосив, що нині віра українців проходить через важке випробування.

«Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть», — написав Папа Римський.

Однак у своїй промові та заяві в соцмережі понтифік утримався від прямого зазначення Росії як країни-агресора, що викликало дискусії серед української аудиторії.

Нагадаємо, 8 травня у Ватикані конклав кардиналів обрав нового Папу Римського — ним став кардинал Роберт Френсіс Превост, який обрав ім’я Лев XIV. Це перший Папа в історії, що походить зі Сполучених Штатів Америки, і лише другий представник Нового світу на папському престолі після Франциска.

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Роберт Превост народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США, в родині француза Луї Маріуса Превоста та італійки Мілдред Мартінес.

Новий понтифік став першим за понад сто років, хто взяв ім’я Лев. Останнім був Лев XIII — його понтифікат тривав 25 років і завершився у 1903 році. Це одне з найдовших правлінь в історії Католицької Церкви. Лева XIII пам’ятають як захисника соціальної справедливості та симпатика Української Греко-Католицької Церкви.

Папа Лев XIV, якому 69 років, володіє кількома мовами: англійською (рідною), іспанською, італійською, французькою та португальською. Також читає латиною та німецькою.