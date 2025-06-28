У річці знайшли 1000-літній меч з духовними символами

Фрагмент середньовічного меча із зображенням безконечника / © Національний музей старожитностей

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У Нідерландах під час днопоглиблювальних робіт у річці в центрі країни випадково знайшли середньовічний меч, який був прикрашений золотими і мідними вставками у вигляді духовних символів.

Як повідомили на сайті Національного музею старожитностей у місті Лейдені, знахідку виставили на загальний огляд.

Меч датується 1050-1150 роками. Він має довжину один метр і прикрашений вставками у вигляді духовних символів — хреста та безконечника.

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© Національний музей старожитностей

Зброя мала довгу гарду та рукоятку у формі волоського горіха і була виготовлена з високоякісного заліза, видобутого в регіоні Велуве.

«Меч надзвичайно добре зберігся, незважаючи на те, що йому тисяча років. З часом зруйнувалися лише органічні компоненти, такі як дерев’яна рукоятка та шкіряні покриття», — йдеться у заяві музею.

Музейні працівники уточнили, що залізо майже не постраждало від корозії через вологий, бідний на кисень ґрунт.

© Національний музей старожитностей

Схоже, що меч навмисно кинули в річку, оскільки поблизу не було знайдено жодних слідів піхов.

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«Середньовічні мечі були глибоко особистими предметами: їх або ховали разом із власником, або ж ритуально клали у воду. У таких випадках вони часто дуже добре збережені», — пояснюють у музеї.

Знахідка унікальна тим, що знаменує зміну військової тактики та озброєння, коли вертикальні удари мечем поступово замінювалися горизонтальними ударами між броньовими пластинами.

«Цей меч, який можна було тримати однією рукою, відображає той перехідний період, будучи придатним для обох стилів бою», –наголосили представники музею.

Нагадаємо, раніше в нідерландському Утрехті на дні плавучого острова знайшли колонію дивних істот, які світилися.

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