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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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В реке нашли 1000-летний меч с духовными символами

Находка уникальна тем, что знаменует смену военной тактики и вооружения.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Фрагмент средневекового меча

Фрагмент средневекового меча с изображением бесконечника

В Нидерландах во время дноуглубительных работ в реке в центре страны случайно нашли средневековый меч, который был украшен золотыми и медными вставками в виде духовных символов.

Как сообщили на сайте Национального музея древностей в городе Лейдене, находку выставили на всеобщее обозрение.

Меч датируется 1050-1150 годами, имеет длину один метр и украшен вставками в виде духовных символов — креста и бесконечника.

Оружие имело длинную гарду и рукоятку в форме грецкого ореха и было изготовлено из высококачественного железа, добытого в регионе Велуве.

«Меч чрезвычайно хорошо сохранился, несмотря на то, что ему тысяча лет. Со временем разрушились только органические компоненты, такие как деревянная рукоятка и кожаные покрытия», — говорится в заявлении музея.

Музейные работники уточнили, что железо почти не пострадало от коррозии из-за влажной, бедной кислородом почвы.

Похоже, что меч намеренно бросили в реку, поскольку поблизости не было найдено никаких следов ножен.

«Средневековые мечи были глубоко личными предметами: их или хоронили вместе с владельцем, или же ритуально клали в воду. В таких случаях они часто очень хорошо сохранялись», — объясняют в музее.

Находка уникальна тем, что знаменует смену военной тактики и вооружения, когда вертикальные удары мечом постепенно заменялись горизонтальными ударами между броневыми пластинами.

«Этот меч, который можно было держать одной рукой, отражает тот переходный период, будучи пригодным для обоих стилей боя», — подчеркнули представители музея.

Напомним, ранее в нидерландском Утрехте на дне плавучего острова нашли колонию странных существ, которые светились

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