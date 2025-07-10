Стармер і Макрон готують ядерну коаліцію: як зміниться оборона Європи

Кір Стармер і Еммануель Макрон / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у четвер оголосять нову оборонну домовленість, яка вперше передбачає координацію використання ядерних арсеналів обох країн у разі серйозної загрози європейським союзникам.

Про це пише видання New York Times.

Як повідомило британське Міністерство оборони, йдеться про принцип, що жодна критична загроза Європі не залишиться без реакції з боку Парижа і Лондона.

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Заяву мають оприлюднити під час завершального етапу триденного державного візиту Макрона до Великобританії — зокрема під час відвідин військової бази під Лондоном. Обидва лідери наголошують, що такий сигнал важливий у контексті триваючої війни Росії проти України.

Очікується, що паралельно з безпековими гарантіями Стармер і Макрон також представлять оновлену угоду щодо спільної боротьби з нелегальною міграцією через Ла-Манш. Одна з цілей — скорочення кількості малих човнів, на яких прибувають мігранти до берегів Британії.

На думку оглядачів, запропоноване ядерне партнерство не є формальною гарантією безпеки для Європи, однак сигналізує про зближення військово-політичних позицій Франції та Великобританії — єдиних ядерних держав на континенті. Раніше Європа значною мірою покладалась на американський ядерний щит, однак повернення Дональда Трампа до влади та його критика допомоги Україні змушують союзників переглядати стратегічні пріоритети.

Під час виступу у британському парламенті у вівторок Макрон підкреслив, що обидві країни повинні спільно захищати багатосторонній порядок і міжнародну стабільність. Він закликав до координації зусиль у межах “коаліції добровольців” для підтримки України, зважаючи на те, що адміністрація Трампа відмежувалася від військової допомоги Києву.

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У четвер Макрон і Стармер планують також провести телефонну конференцію з лідерами країн, які входять до згаданої коаліції, щоб скоординувати подальші кроки.

Окрему увагу Лондон і Париж приділяють темі міграції. Після Brexit Велика Британія втратила доступ до європейської міграційної угоди, а також до баз даних, що ускладнило ідентифікацію мігрантів і їхнє повернення до країн першого в’їзду. Спроби укласти двосторонні угоди з окремими країнами ЄС наразі переважно не мали результатів.

У парламенті середа пройшла на тлі гострої риторики. Лідер партії “Реформа” Найджел Фарадж звинуватив Стармера у піддатливості до французьких вимог і закликав заборонити в’їзд нелегальним мігрантам з Франції. Прем’єр відповів, що така риторика не вирішує проблем, а лише поглиблює розбіжності з партнерами.

Попри політичну напругу, маломірні човни залишаються основним маршрутом нелегального перетину Ла-Маншу, і обидві країни намагаються знайти механізми, які дозволять зменшити потік людей без порушення гуманітарних зобов’язань.

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Раніше повідомлялось, що Уряд Британії вперше за майже 30 років повертає повітряну складову ядерного стримування. Йдеться про купівлю сертифікованих F-35A.