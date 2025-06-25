ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Вперше за понад чверть століття Британія відновлює ядерну авіацію: що відомо

Уряд Британії вперше за майже 30 років повертає повітряну складову ядерного стримування. Йдеться про купівлю сертифікованих F-35A.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
F-35

F-35 / © Associated Press

Велика Британія у вівторок оголосила про придбання 12 винищувачів F-35A, здатних нести ядерну бомбу B61-12 американського виробництва. Це перший випадок від 1998 року, коли Королівські ВПС отримають можливість здійснювати ядерні удари з повітря.

Про це повідомило видання Business Insider.

В офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера підкреслили, що це «найбільше зміцнення ядерної позиції Великої Британії за останнє покоління».

F-35A — базова версія винищувача п’ятого покоління — у березні 2024 року отримала сертифікацію на використання американської ядерної гравітаційної бомби B61-12. Саме ця версія, а не вже наявні у Британії F-35B, здатна нести таку зброю.

Нові літаки планують розмістити на базі Королівських ВПС Мархем у Східній Англії. За словами Стармера, це рішення ухвалене на тлі нової оцінки ризиків, викладеної в останньому Стратегічному огляді оборони.

Після зняття з озброєння авіаційних ядерних бомб 1998 року Велика Британія покладалася винятково на підводні ракетоносці класу «Вангард» як єдиний метод ядерного стримування.

Зараз Велика Британія має приблизно 225 ядерних боєголовок і планує збільшити їхню кількість до 260. У паралельній перспективі триває розробка нового підводного човна класу «Дредноут», який має замінити флот «Вангард».

Формально замовлення на F-35A входить до загального плану постачання 138 літаків Lockheed Martin F-35 Lightning II для британських збройних сил. Раніше отримані F-35B призначені для використання на авіаносцях, здатні до вертикального зльоту і приземлення, але не мають сертифікації для ядерної зброї.

Цей крок Британії збігся в часі із самітом НАТО в Гаазі, де серед іншого обговорюють необхідність посилення повітряного компонента стримування в Альянсі.

Нагадаємо, Британія посилює військову присутність на Близькому Сході для захисту від Ірану.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie