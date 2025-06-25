Вперше за понад чверть століття Британія відновлює ядерну авіацію: що відомо

F-35 / © Associated Press

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Велика Британія у вівторок оголосила про придбання 12 винищувачів F-35A, здатних нести ядерну бомбу B61-12 американського виробництва. Це перший випадок від 1998 року, коли Королівські ВПС отримають можливість здійснювати ядерні удари з повітря.

Про це повідомило видання Business Insider.

В офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера підкреслили, що це «найбільше зміцнення ядерної позиції Великої Британії за останнє покоління».

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F-35A — базова версія винищувача п’ятого покоління — у березні 2024 року отримала сертифікацію на використання американської ядерної гравітаційної бомби B61-12. Саме ця версія, а не вже наявні у Британії F-35B, здатна нести таку зброю.

Нові літаки планують розмістити на базі Королівських ВПС Мархем у Східній Англії. За словами Стармера, це рішення ухвалене на тлі нової оцінки ризиків, викладеної в останньому Стратегічному огляді оборони.

Після зняття з озброєння авіаційних ядерних бомб 1998 року Велика Британія покладалася винятково на підводні ракетоносці класу «Вангард» як єдиний метод ядерного стримування.

Зараз Велика Британія має приблизно 225 ядерних боєголовок і планує збільшити їхню кількість до 260. У паралельній перспективі триває розробка нового підводного човна класу «Дредноут», який має замінити флот «Вангард».

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Формально замовлення на F-35A входить до загального плану постачання 138 літаків Lockheed Martin F-35 Lightning II для британських збройних сил. Раніше отримані F-35B призначені для використання на авіаносцях, здатні до вертикального зльоту і приземлення, але не мають сертифікації для ядерної зброї.

Цей крок Британії збігся в часі із самітом НАТО в Гаазі, де серед іншого обговорюють необхідність посилення повітряного компонента стримування в Альянсі.

Нагадаємо, Британія посилює військову присутність на Близькому Сході для захисту від Ірану.