Поблизу Варшави сталося ДТП за участі українців: що відомо про постраждалих

ДТП у Польщі

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У вівторок, 24 червня, на трасі в S17 в бік Варшави сталася серйозна ДТП за участі українців. Чотирьох людей доставлено до лікарень, винуватця затримано.

Про це повідомляє lublin112.pl.

Деталі аварії у Польщі

Інцидент стався після 3:00 ранку 24 червня на 88-му кілометрі траси S17 на смузі, що веде у бік Варшави.

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За попередніми даними, 22-річний громадянин України, який керував фургоном Volkswagen, не виявив належної обережності та не адаптував швидкість до дорожніх умов. В результаті він наїхав на задню частину напівпричепа, що тягнув тягач Renault, яким керував 61-річний громадянин України.

“На момент інциденту в автобусі перебувало вісім людей — усі громадяни України. Четверо людей було доставлено до лікарень, один із них доставив туди вертоліт ЛНР. Після проведення експертизи з'ясувалося, що дві особи отримали тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.

Обидва кермувальники були тверезі і мали водійські права. 22-річного водія Volkswagen було затримано. Поліція проводить розслідування.

На місці смуга у бік Варшави залишалася заблокованою протягом кількох годин. Утім наразі рух вільний.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 13 червня, на трасі Ренн–Ле-Ман (Франція) сталася масштабна ДТП за участі автобуса з українськими номерами. За попередніми даними, загинуло щонайменше четверо людей, серед постраждалих — діти.

За інформацією МЗС України, автобус перевозив громадян України, зокрема групу неповнолітніх. На місце аварії негайно виїхали представники посольства та консульської служби.

«Сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. На місце аварії виїхали представники посольства та особисто посол України», — зазначили в МЗС.

Внаслідок ДТП загинуло щонайменше чотири особи. Ще понад 45 дістали травми, з них 11 — у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізовано до лікарень. Автотрасу A81 тимчасово перекрито, на місці працюють екстрені служби.

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