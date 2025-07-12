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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

  • БпЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление.

  • Большое скопление БПЛА в центральной и южной части Черниговщины - курсом на юго-западное направление, основное вектор движения Киевщина.

  • БпЛА в Киевской области — курсом на юго-западное направление.

  • БПЛА на Полтавщине - курсом на северо-западное направление, на Черкасщину. Полтава - угроза применения ударных БПЛА!

  • БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину.

  • БпЛА в Николаевской области — курсом на северо-западное направление.

  • БпЛА в Кировоградской области — курсом на Черкасщину.

  • Группа БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Кировоградщину.

  • БпЛА в северо-восточной части Винницкой области — курсом на Житомирщину.

  • БпЛА в Киевской области — курсом на Житомирщину.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .

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