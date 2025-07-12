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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.
БпЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление.
Большое скопление БПЛА в центральной и южной части Черниговщины - курсом на юго-западное направление, основное вектор движения Киевщина.
БпЛА в Киевской области — курсом на юго-западное направление.
БПЛА на Полтавщине - курсом на северо-западное направление, на Черкасщину. Полтава - угроза применения ударных БПЛА!
БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину.
БпЛА в Николаевской области — курсом на северо-западное направление.
БпЛА в Кировоградской области — курсом на Черкасщину.
Группа БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Кировоградщину.
БпЛА в северо-восточной части Винницкой области — курсом на Житомирщину.
БпЛА в Киевской области — курсом на Житомирщину.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .