ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

  • БпЛА на Сумщині — курсом на південно-західний напрямок.

  • Велике скупчення БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, основний вектор руху Київщина.

  • БпЛА на Київщини — курсом на південно-західний напрямок.

  • БпЛА на Полтавщині — курсом на північно-західний напрямок, на Черкащину. Полтава — загроза застосування ударних БпЛА!

  • БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА на Миколаївщині — курсом на північно-західний напрямок.

  • БпЛА на Кіровоградщині — курсом на Черкащину.

  • Група БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кіровоградщину.

  • БпЛА в північно-східній частині Вінниччини — курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на Київщини — курсом на Житомирщину.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie