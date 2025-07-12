Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 12 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

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БпЛА на Сумщині — курсом на південно-західний напрямок.

Велике скупчення БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, основний вектор руху Київщина.

БпЛА на Київщини — курсом на південно-західний напрямок.

БпЛА на Полтавщині — курсом на північно-західний напрямок, на Черкащину. Полтава — загроза застосування ударних БпЛА!

БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

БпЛА на Миколаївщині — курсом на північно-західний напрямок.

БпЛА на Кіровоградщині — курсом на Черкащину.

Група БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кіровоградщину.

БпЛА в північно-східній частині Вінниччини — курсом на Житомирщину.

БпЛА на Київщини — курсом на Житомирщину.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.