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Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.
БпЛА на Сумщині — курсом на південно-західний напрямок.
Велике скупчення БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, основний вектор руху Київщина.
БпЛА на Київщини — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на Полтавщині — курсом на північно-західний напрямок, на Черкащину. Полтава — загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.
БпЛА на Миколаївщині — курсом на північно-західний напрямок.
БпЛА на Кіровоградщині — курсом на Черкащину.
Група БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на Кіровоградщину.
БпЛА в північно-східній частині Вінниччини — курсом на Житомирщину.
БпЛА на Київщини — курсом на Житомирщину.
Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.