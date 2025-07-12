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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В России взлетели стратегические бомбардировщики: сообщается о пусках ракет

Россия ночью подняла в небо не менее пяти стратегических бомбардировщиков, в том числе Ту-95МС и Ту-160.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС

В России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что один борт Ту-95МС взлетел с Энгельса, а также 4 с аэродрома "Оленья".

Кроме того, в воздухе один борт Ту-160.

Также мониторинговые каналы сообщают, что один борт Ту-95М совершил пусковой маневр в районе Энгельса. Если пуски действительно были, то ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 01:00.

В воздушном пространстве Украины фиксируется большое количество ударных БплА, преимущественно на востоке, севере и центре страны.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 11 июля, в Украине зафиксирована активность российских боевых беспилотников .

Мы ранее информировали, что военный эксперт объяснил, как РФ использует Шахеды, чтобы лишить украинскую ПВО отдыха и эффективности .

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