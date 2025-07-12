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В России взлетели стратегические бомбардировщики: сообщается о пусках ракет
Россия ночью подняла в небо не менее пяти стратегических бомбардировщиков, в том числе Ту-95МС и Ту-160.
В России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В сообщении указывается, что один борт Ту-95МС взлетел с Энгельса, а также 4 с аэродрома "Оленья".
Кроме того, в воздухе один борт Ту-160.
Также мониторинговые каналы сообщают, что один борт Ту-95М совершил пусковой маневр в районе Энгельса. Если пуски действительно были, то ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 01:00.
В воздушном пространстве Украины фиксируется большое количество ударных БплА, преимущественно на востоке, севере и центре страны.
Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 11 июля, в Украине зафиксирована активность российских боевых беспилотников .
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