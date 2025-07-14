Росія нарощує 5 секретних ядерних баз: супутникові знімки

Президент Росії Володимир Путін та ядерна зброя

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Нещодавні супутникові знімки демонструють масштабне будівництво на секретних об’єктах Росії, пов’язаних із ядерною інфраструктурою. Вони оточені парканами та охороняються закритими блокпостами.

Про це повідомляє Business Insider.

На зроблених у травні та червні знімках американської супутникової компанії Planet Labs зафіксовані нові споруди, дорожні роботи та модифікації. Деякі об’єкти перебувають на стадії швидкого розширення.

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Ці роботи вказують на можливі плани Росії щодо її ядерних сил на тлі високої напруженості у Європі, яку спричинила війна проти України.

Кремль неодноразово намагався залякати Захід, погрожуючи застосувати ядерну зброю, і останнім часом робить це частіше, щоб стримати підтримку України.

«Тут є два основні мотиви. Перший — внутрішній, пов’язаний з періодичним оновленням об’єктів. Другий — це сигнал іншим ядерним державам і великим військовим потугам», — пояснив директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Деякі аналітики припускають, що через виснаження наземних та повітряних сил у війні проти України Росіяможе намагатися відновити свій військовий потенціал через застарілі радянські опори: масову мобілізацію та ядерну зброю.

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За даними Bulletin of the Atomic Scientists, станом на червень Росія мала найбільший ядерний арсенал у світі — близько 4300 активних боєголовок. У США — приблизно 3700 активних боєголовок.

Чотири бази розташовані у Європі, одна ближче до Аляски

Чотири російські об’єкти у європейській частині включають Осиповичі, де розташована білоруська база боєприпасів, та Калінінград.

Зображення також фіксують активність на військово-морській базі Гаджиєво, що поблизу Норвегії та Фінляндії, а також на архіпелазі Нова Земля, який розділяє Баренцеве та Карське моря.

Чотири з цих об’єктів пов’язані з російськими ядерними силами на заході, а один — з її Тихоокеанським флотом / © Google Earth

Ядерна база 1: Осиповичі, Білорусь

Перша російська ядерна база розташована у білоруському місті Осиповичі.

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Ядерна база в Осиповичах / © Google Earth

1405-а база боєприпасів

За 8 км на схід від Осиповичів розташована 1405-а білоруська база боєприпасів. Аналітики вважають, що там ведеться будівництво ядерних сховищ.

1405-а база боєприпасів / © Google Earth

Фото північного кута бази, листопад 2022 року

Аналітики, такі як Крістенсен, найбільше цікавляться північним кутом бази, який вже охороняється периметром бази.

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Фото північного кута бази, листопад 2022 року / © Google Earth

21 травня 2025 року. Аналітики звернули увагу на північний кут бази, де з’явилася нова споруда з потрійною огорожею — середній рівень підсилений.

«Одна з речей, які вони зробили, це встановили периметр, що складається з трьох шарів огорожі, а середній шар більш посилений», — сказав Крістенсен.

Вхід у південному куті об’єкта накритий — імовірно, для того, щоб охоронці могли оглядати вантажівки поза полем зору супутників.

Термоядерні боєголовки, що зберігаються на таких об’єктах, найімовірніше є тактичною ядерною зброєю — вони більш мобільні та створюють значно менші вибухи і радіоактивне забруднення. Одна така боєголовка за розміром приблизно як невелика духова піч, а її вага становить від 200 до 300 кг.

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За транспортуванням таких боєголовок зазвичай закріплений спеціальний підрозділ — їх можуть доставляти гелікоптером, щоб закріпити на ракеті, або вантажівкою до сховища.

Крістенсен також виявив накриту рампу для розвантаження серед дерев, яка, ймовірно, веде до бункера для зберігання боєголовок. У східній частині комплексу видно величезну помаранчеву антену для командування та управління.

Такі заходи безпеки — це характерні ознаки ядерних об’єктів Росії, за якими експерти стежать на супутникових знімках. Особливу увагу приділяють боєголовкам не лише через їхнє стратегічне значення, а й через наявність токсичних газів і хімічних вибухових речовин.

Крістенсен додав, що у разі аварії або пожежі радіоактивні речовини можуть бути розсіяні з боєприпасу. Втім, випадковий вибух малоймовірний.

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Фото бази від 21 травня 2025 року / © Planet Labs

Нова дорога і платформа

Порівняння знімків між квітнем 2021-го і травнем 2025 років показує, що збудовано велику дорогу та платформу, що веде до залізниці. Росія, ймовірно, доставлятиме боєголовки залізницею, а не авіацією.

«Це абсолютна необхідність для російської ядерної інфраструктури. Якщо їм потрібно буде транспортувати сюди ядерні боєголовки, їх, найімовірніше, доставлять не літаком, а залізницею», — сказав Крістенсен.

Ймовірно, ці боєголовки можуть використовуватись літаками Су-25 Білорусі як гравітаційні бомби.

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Нова дорога і платформа / © Google Earth

У самому місті Осиповичі розташований ще один об’єкт, який, на думку аналітиків, свідчить про розширення Росією ядерної інфраструктури в цьому регіоні.

Ймовірно, це база пускових установок ракет «Іскандер».

На фото від вересня 2023 року зафіксовані транспортні засоби, які ідентифіковано як пускові установки для оперативно-тактичних ракет «Іскандер». Ці ракети мають радіус дії до 500 км і можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Отже, якщо Росія дійсно розмістить тактичну ядерну зброю в Осиповичах, вона, ймовірно, також відправить туди боєголовки, сумісні з ракетами «Іскандер». У разі бойового застосування білоруська сторона, швидше за все, доставить мобільну установку на позицію, а російські військові окремо привезуть боєголовки зі складу.

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На знімку видно, що поруч із пусковими установками розташований гараж.

«Цей гараж було побудовано тоді, коли росіяни передали пускові установки „Іскандер“ білорусам», — зазначив Крістенсен.

Процес завершився приблизно наприкінці 2022 року.

База з «Іскандерами» значно розширилася за приблизно три роки — було збудовано щонайменше два додаткових високозахищених гаражі, біля яких видно сліди шин від пускових установок масою 40 т, що свідчить про активне використання об’єкта.

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«Це масштабна модернізація бази — і дуже швидка», — заявив Крістенсен.

База з «Іскандерами» / © Google Earth

База з «Іскандерами» / © Planet Labs

База 2: Гаджієво, Мурманська область

Гаджієво — це військово-морська база, де розміщені російські підводні човни, здатні запускати ядерні ракети.

Гаджієво, Мурманська область / © Google Earth

Вхід до гірського сховища

Аналітики знають, що там зберігається ядерна зброя, оскільки на супутникових знімках раніше фіксували боєголовки.

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Вхід до гірського сховища / © Google Earth

На зображенні серпня 2020 року видно ядерну боєголовку на крані поруч із зеленим контейнером, який виконує функцію системи кліматичного контролю. На схід від крана — вхід до гори, де, ймовірно, зберігаються боєголовки.

Підводні човни оснащують міжконтинентальними ракетами саме тут

Приблизно за милю на північ видно російські стратегічні підводні човни, пришвартовані біля причалів уздовж узбережжя.

На об’єкті, який позначено у верхній частині знімка, розташований кран, який дозволяє завантажувати на підводні човни міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні нести стратегічні ядерні боєголовки — ті, що можуть знищувати цілі міста.

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Тут підводні човни оснащують міжконтинентальними ракетами / © Google Earth

29 вересня 2022 року

Останні зміни на базі зафіксовані поблизу гірського входу — ось який вигляд має ядерне сховище в Гаджієво на знімку за вересень 2022 року.

Ядерне сховище в Гаджієво / © Planet Labs

28 травня 2025 року: шість нових будівель

Станом на 28 травня 2025 року на об’єкті було збудовано щонайменше шість нових будівель.

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«Очевидно, що сховище ракет зазнає масштабного розширення», — сказав керівник проєкту «Ядерне озброєння Росії» Павло Подвиг.

Крістенсен припускає, що це можуть бути фронтальні ангари або сховища для ракет — як звичайних, так і тих, які ще не оснащені ядерними боєголовками.

«Вони розташовані просто за межами комплексу з обробки ракет. Те, що ці будівлі зведено саме тут, свідчить про їхню причетність до цього процесу», — пояснив він, маючи на увазі кран.

Ще 2022 року російські медіа повідомляли, що база отримала дозвіл на будівництво нових майстерень для обслуговування ракет і підводної зброї, хоча наразі невідомо, чи йдеться саме про ці споруди.

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Нові будівлі / © Planet Labs

База 3: Калінінград

Третя база розташована у західній частині Калінінградської області.

Ядерна база в Калінінграді / © Google Earth

Це передбачуване сховище ядерної зброї

Багаторівнева огорожа, зафіксована на супутниковому знімку у червні 2018 року, дуже схожа на типову систему безпеки російських ядерних об’єктів. Аналітики вже давно підозрюють, що це сховище тактичних ядерних боєприпасів.

Передбачуване сховище ядерної зброї / © Planet Labs

Ще одна підказка — за 5 км на південний захід. Там розташована база спеціального ядерного підрозділу

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Поруч із виправною колонією розміщується об’єкт, який від радянських часів виконував функцію технічного обслуговування та розгортання ядерної зброї.

На знімку з Google Street View 2012 року видно плакати на паркані, які описують історію та призначення цього підрозділу.

Наявність цього підрозділу лише підкріплює припущення експертів, що розташоване поруч сховище може містити ядерну зброю.

,аза спеціального ядерного підрозділу / © Google Earth

База спеціального ядерного підрозділу / © Google Street View

Бункер був перебудований до листопада 2022 року

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Порівняння супутникових знімків 2020 року і листопада 2022 року показує, що один із бункерів спочатку розрили, а потім знову засипали.

Також на об’єкті з’явилися нові шари огорожі, що вказує на підвищення рівня безпеки.

Перебудований бункер / © Planet Labs

До 14 червня 2025 року з’явилася нова будівля

На ядерному об’єкті в Калінінграді також є накритий в’їзд, який дозволяє охоронцям оглядати вантажівки приховано від супутникових камер.

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Аналітики зафіксували невелику зміну між червнем 2022 та червнем 2025 року — на території з’явилася сіра будівля. Коментуючи її призначення, Майкл Дойтсман, дослідник Центру Джеймса Мартіна з вивчення нерозповсюдження (Інститут міжнародних досліджень Міддлбері), припустив, що це може бути будка охорони.

Втім, він зазначив, що багато російських підрозділів отримують озброєння з Калінінградського складу, тому незрозуміло, з якою саме системою пов’язана ця будівля.

Нова будівля / © Planet Labs

Така ж будівля з’явилася в Осиповичах

Крістенсен додав, що ідентична сіра будівля присутня і на ядерній базі в Осиповичах.

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Це збило з пантелику аналітиків, адже зазвичай архітектура російських ядерних об’єктів — уніфікована тарозроблена інженерами ядерних військ. Кожна будівля має чітке функціональне призначення.

«Ми поки не знаємо, що це, але це — новий елемент на подібних об’єктах», — сказав Крістенсен.

Сіра будівля на ядерній базі в Осиповичах. / © Planet Labs

База 4: Камчатка

Камчатка, що пролягає через Берингове море від Аляски, є місцем розташування однієї з військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії. На схід від неї тягнеться Алеутський архіпелаг, більшість якого належить США.

Цю базу призначено для розміщення нової ядерної суперторпеди «Посейдон», яка має ядерну силову установку та здатна самостійно долати великі відстані перед вибухом.

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Хоча про її реальну боєготовність нічого не відомо, у США занепокоєні, що суперторпеду можна буде використати для ядерного удару по американському західному узбережжю, наприклад, по військово-морських базах чи густонаселених районах, таких як затока Сан-Франциско.

База на Камчатці / © Google Earth

Імовірно, тут зберігають ядерні боєголовки

Як і на інших об’єктах, потужна система охорони та рівень ізоляції свідчать, що це — сховище ядерної зброї.

На знімку від жовтня 2022 року видно бункер поруч із кількома іншими складами ракет, розкиданими по території.

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Імовірно, тут зберігають ядерні боєголовки / © Google Earth

Аналітики зацікавилися тим, що відбувається на півночі

Північніше, вважають аналітики, Росія зберігала або зберігає ядерні боєголовки біля однієї з гір.

Але супутникове зображення від жовтня 2022 року показує, що на флангах цієї зони зберігання почалося будівництво двох нових споруд.

Північна будівля має довгі ряди вздовж однієї стіни — за словами Крістенсена, це може свідчити, що там розміщують боєголовки по одній на візку, виставляючи їх вздовж стіни.

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Місце зберігання ядерних боєголовок / © Google Earth

Будівництво було завершене до червня 2025 року

На новому знімку від 3 червня 2025 року видно, що північна споруда повністю накрита, і супутники більше не можуть заглядати всередину.

На півдні також з’явилася нова Т-подібна будівля.

«Ці оновлення мають чіткі ознаки ядерного призначення», — заявив Крістенсен.

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Зокрема, південна будівля має потрійну огорожу, а навколо північної ще триває облаштування периметра.

«Огорожі навколо нових споруд аналогічні тим, що оточують ядерні об’єкти та склади на південь», — підтвердив Дойтсман із Міддлберійського інституту, додавши, що це можуть бути зони техобслуговування для балістичних ракет.

Крім того, поруч із найпівнічнішою будівлею з’явився новий будівельний майданчик, що свідчить про подальшу активність.

Ядерна база на Камчатці / © Planet Labs

База 5: Сєверний, Нова Земля

П’ята база розташована на північному архіпелазі Нова Земля, де 1961 року Радянський Союз підірвав Цар-бомбу — найпотужнішу ядерну боєголовку в історії людства.

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Допоміжна база станом на 21 березня 2021 року

Поряд із місцем випробування на великому острові Сєверний розташована допоміжна база.

На архіпелазі Росія проводить так звані субкритичні експерименти — ядерні випробування, які не включають ланцюгову реакцію або повноцінний вибух.

«Тут проводять сертифікацію конструкцій ядерних боєголовок, але без необхідності в реальному ядерному вибуху з виділенням енергії. Проте, якщо Росія колись вирішить здійснити реальний підрив, це найімовірніше станеться саме тут», — пояснив Крістенсен.

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Загалом вважалося, що експерименти на архіпелазі припинилися в 1990-х роках після розпаду СРСР.

База підтримки Північного взимку 2021 року / © Google Earth

Масштабне розширення станом на серпень 2023 року

До серпня 2023 року стало зрозуміло, що база почала активно розширюватися — зокрема, на південному кінці комплексу будували велику нову споруду.

Також Нова Земля стала місцем випробування 2022 року російської ядерної крилатої ракети з ядерним двигуном, яку НАТО охрестило Skyfall.

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Розширення бази / © Planet Labs

Будівництво завершене станом на 6 червня 2025 року

Свіжий знімок від Planet Labs свідчить, що велика будівля та інші розширення вже добудовані.

Протягом останнього десятиліття американська розвідка неодноразово звинувачувала Росію у проведенні випробувань з малою ядерною потужністю.

Такі випробування навряд чи проводяться на цих об’єктах, особливо через відсутність серйозних периметрів безпеки. Але ознаки активності свідчать про те, що база діє.

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«Це база, куди завозять матеріали та людей», — каже Крістенсен.

Втім, це не повинно викликати паніки, зазначає Подвиг.

«Росія дотримується політики готовності до відновлення випробувань у разі потреби. США дотримуються такої ж політики», — сказав він.

Завершене будівництво бази / © Planet Labs

Бонус: Вхід до тунелю на Сєверному

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Проте Крістенсена вразили нові ознаки активності біля тунелів, розташованих поруч із допоміжною базою. За його оцінками, СРСР мав близько 17 тунелів у навколишніх горах, де проводили більшість ядерних експериментів. Один із таких тунелів — за кілька миль на південний схід від бази.

На старому знімку 2004 року можна помітити довгу трубу, яка слугує входом до гори.

Вхід до тунелю на Сєверному / © Google Earth

Поява другого тунелю

На сучасному супутниковому знімку від 6 червня 2025 року чітко видно другий вхід до тунелю, а також чотири нові будівлі поруч із ним. Сьогодні деякі з цих тунелів, імовірно, використовуються для випробувань потужної звичайної вибухівки.

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«Повноцінне будівництво нового тунелю в горі поряд із попереднім, плюс нові споруди для персоналу — це серйозне розширення активності», — наголосив Крістенсен.

Другий вхід до тунелю / © Google Earth

До слова, напередодні полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що президент Росії Володимир Путін та його оточення регулярно погрожують ядерним ударом від початку повномасштабної війни проти України, і це свідчить про те, що вони серйозно розглядають такий сценарій.

Водночас журналіст Віталій Портников вважає, що Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї проти України. Причини — і ситуація на фронті, і низка інших стримувальних чинників.