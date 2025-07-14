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Як посмажити рибу без борошна й отримати хрустку золотаву скоринку
Цей простий кулінарний трюк підійде для приготування буд-якого виду риби.
Смажена риба — це класична страва, яку люблять в усьому світі. Більшість господинь готують її, паніруючи у борошні чи сухарях, бо звикли думати, що без цього не вийде хрумкої золотавої скоринки. Та насправді існує простий і дієвий спосіб смаження риби без панірування, яким радо поділилися професійні кухарі. Про це пише ресурс news24.in.ua.
Як правильно посмажити рибу без борошна
Що знадобиться:
свіжа риба, підійде як морська, так і річкова — короп, окунь, щука;
сіль і цукор у рівних пропорціях;
олія для смаження.
Як смажити рибу: покрокова інструкція.
Підготуйте рибу. Очистіть від луски, видаліть нутрощі та ретельно промийте. Можна смажити цілою чи нарізати на порційні шматки.
Зробіть маринад. Змішайте сіль і цукор у рівних частинах, наприклад, по чайній ложці кожного продукту.
Замаринуйте рибу. Отриманою сумішшю натріть рибу ззовні й усередині, залиште на 5–10 хвилин. Цього часу буде досить, щоб сіль проникла у м’ясо, а цукор сприяв утворенню золотавої скоринки під час смаження.
Смаження. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте рибу на середньому вогні по 4–5 хвилин з кожного боку, залежно від товщини шматків, поки не з’явиться апетитна скоринка.
Не накривайте кришкою. Щоб уникнути розм’якшення скоринки, під час смаження не накривайте сковороду.
Які додаткові поради щодо смаження риби
Паперовий рушник. Перед смаженням промокніть рибу паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Це допоможе уникнути розбризкування олії та зробить скоринку ще хрусткішою.
Спеції. До солі й цукру можна додати мелену паприку, чорний перець, сушений часник або лимонну цедру, це підсилить смак смаженої риби без панірування.
Лимон після смаження. Збризніть рибу свіжим лимонним соком безпосередньо перед подачею. Це підкреслить смак страви і додасть аромату.
Олія. Використовуйте рафіновану олію — соняшникову чи оливкову, вона не перебиваватиме смак риби.