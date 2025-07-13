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Чим поливати гортензії, щоб вони пишно квітнули навіть у спеку: секрет досвідчених флористів
Гортензія не любить спеки, однак звичайна вода не завжди вирішує проблему. Якщо ви хочете, щоб ваші кущі залишалися зеленими та квітучими навіть у найспекотніші дні, треба використовувати для поливання правильний розчин.
Гортензія — це справжня окраса літнього саду. Та щойно стовпчик термометра піднімається до +30 і вище, навіть доглянуті кущі починають в’янути: листя опускається, квіти тьмяніють, а цвітіння скорочується. Усе це є наслідком неправильного поливу. Розповідаємо, як приготувати воду для поливу, щоб урятувати гортензії від спеки. Про це пише ресурс «Добрі Новини».
Гортензія пишно квітнутиме навіть у спеку: простий лайфгак з водою, який врятує квіти
Ці квіти обожнюють слабкокислий ґрунт. Але вода з крана або колодязя часто містить вапно, яке поступово змінює кислотність землі. А це вже серйозна проблема: у такому середовищі рослина не може нормально засвоювати воду та поживні речовини, навіть якщо ви її щедро поливатимете. Тому треба перед поливом квітів підкислювати воду. Для цього є декілька простих способів.
Лимонна вода — 1 чайна ложка лимонної кислоти на 10 літрів води.
Оцет 9% — 1 столова ложка на 10 літрів води.
Яблучний оцет — 3–4 столові ложки на 10 літрів.
Такий розчин обов’язково треба настояти упродовж доби, щоб позбутися хлору, який міститься у водопровідній воді.
Які результати після кількох поливів:
листя більше не в’яне;
квіти стають яскравішими;
кущ стає здоровішим і краще витримує спеку.
Додаткові поради для порятунку гортензії влітку
Обприскування повітря. У спеку гортензія страждає не лише від сухої землі, а й від сухого повітря. Ранкове або вечірнє обприскування чистою водою освіжить кущ, але важливо не робити цього в обід, рослина може отримати опіки.
Мульчування. Покладіть навколо основи куща 5–7 см шару мульчі, це може бути торф, хвоя, перепріла тирса чи кора. Так можна буде утримувати вологу та охолодити ґрунт.