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Як за 5 хвилин зварити кукурудзу: три найкращі способи для швидкого приготування
Соковита, солодка й ароматна — саме такою має бути ідеальна варена кукурудза. Але мало хто знає, що її можна приготувати всього за 5-10 хвилин, без шкоди для смаку чи текстури. Досвідчені господині радо поділилися своїми секретними способами приготування цукрової кукурудзи.
Як зварити кукурудзу за 5-10 хвилин: кулінарні секрети досвідчених господинь
Спосіб №1: у мікрохвильовці без очищення. Це найшвидший метод приготування 2-3 качанів кукурудзи. Що треба робити? Візьміть кукурудзу в лушпинні, чистити не треба. Покладіть її в мікрохвильовку на тарілку і готуйте на повній потужності 4–5 хвилин. Вимкніть піч і дайте постояти ще хвилину. І лише після цього знімайте листя. У лушпинні кукурудза ніби «запікається» у власному соку, стає м’якою й ароматною, без жодної краплі води.
Спосіб №2: у киплячій воді з цукром. Цей метод підходить для молодих качанів, які варяться дуже швидко. Спочатку закип’ятіть воду, додайте столову ложку цукру, сіль сипати не треба. Покладіть в окріп очищену кукурудзу і варіть 10 хвилин на середньому вогні. Цукор підсилить природний солодкий смак кукурудзи, тому вона вийде значно смачнішою. А щоб зерна не стали твердими, сіль краще додавати після варіння.
Спосіб №3: у молоці з вершковим маслом. Цей спосіб зробить кукурудзу ніжною та ароматною. У каструлі змішайте літр води та 500 мл молока. Додайте 2 столові ложки вершкового масла. Опустіть качани та варіть 10 хвилин після закипання. Молоко й масло проникатимуть у зерна під час варіння, тому зроблять їх м’якими, ніжними та солодкими.