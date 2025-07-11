Як за 5 хвилин зварити кукурудзу: три найкращі способи для швидкого приготування

Спосіб №1: у мікрохвильовці без очищення. Це найшвидший метод приготування 2-3 качанів кукурудзи. Що треба робити? Візьміть кукурудзу в лушпинні, чистити не треба. Покладіть її в мікрохвильовку на тарілку і готуйте на повній потужності 4–5 хвилин. Вимкніть піч і дайте постояти ще хвилину. І лише після цього знімайте листя. У лушпинні кукурудза ніби «запікається» у власному соку, стає м’якою й ароматною, без жодної краплі води.

Спосіб №2: у киплячій воді з цукром. Цей метод підходить для молодих качанів, які варяться дуже швидко. Спочатку закип’ятіть воду, додайте столову ложку цукру, сіль сипати не треба. Покладіть в окріп очищену кукурудзу і варіть 10 хвилин на середньому вогні. Цукор підсилить природний солодкий смак кукурудзи, тому вона вийде значно смачнішою. А щоб зерна не стали твердими, сіль краще додавати після варіння.