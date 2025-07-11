Буданов оцінив, коли може настати припинення вогню

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов

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Припинення вогню у війні Росії проти України можна досягнути задовго до кінця року, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Буданов сказав, що припинення вогню має бути досягнуте якомога швидше — і значно раніше кінця цього року.

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«Чи це реально? Так. Чи це важко? Ні. Це потребує щонайменше трьох сторін — України, Росії та США. І ми досягнемо цієї позиції», — вважає начальник військової розвідки.

Окрім того, Буданов заявив, що американська підтримка для України продовжиться «найближчим часом», і що США можуть передати додаткові системи протиповітряної оборони.

«Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше», — додав начальник ГУР.

До слова, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними української розвідки та розвідок партнерів держави є інформація про те, що Росія надалі затягуватиме війну. Зеленський зазначив, що Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню.

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Зауважимо, український лідер неодноразово наполягав на особистій зустрічі з президентами Росії Володимиром Путіним та США Дональдом Трампом задля досягнення припинення вогню, який відкрив би шлях для встановлення сталого миру. Однак очільник Кремля не заявляв про свою згоду. Щоправда, напередодні очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив: «Немає принципових перешкод для того, щоб пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський зустрілися під головуванням нашого президента».