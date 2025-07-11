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Буданов оценил, когда может наступить прекращение огня
Кирилл Буданов дал оптимистичный прогноз по прекращению огня, если привлечь к процессу три стороны.
Прекращение огня в войне России против Украины можно достичь задолго до конца года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Буданов сказал, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее — и значительно раньше конца этого года.
"Реально ли это? Да. Трудно ли это? Нет. Это требует как минимум трех сторон — Украины, России и США. И мы достигнем этой позиции», — считает начальник военной разведки.
Кроме того, Буданов заявил, что американская поддержка для Украины продолжится «в ближайшее время», и что США могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны.
«Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы я знаю больше», — добавил начальник ГУР.
К слову, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки и разведок партнеров государства есть информация о том, что Россия дальше будет затягивать войну. Зеленский отметил, что Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня.
Заметим, украинский лидер неоднократно настаивал на личной встрече с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом для достижения прекращения огня, который открыл бы путь для установления устойчивого мира. Однако глава Кремля не заявлял о своем согласии. Правда, накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: «Нет принципиальных препятствий для того, чтобы господин Трамп, господин Путин, господин Зеленский встретились под председательством нашего президента».